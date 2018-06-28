Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0110
EURO
5.3181
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Bakan Soylu’dan CHP’ye "HDP’ye destek" eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sonuçları ile ilgili CHP’ye eleştiride bulunarak, "Barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırılmıştır" dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:27
Bakan Soylu’dan CHP’ye "HDP’ye destek" eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sonuçları ile ilgili CHP’ye eleştiride bulunarak, "Barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti’nin İstanbul İlçe başkanlıklarını ziyaret ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ilk ziyaret ettiği ilçe Beyoğlu oldu. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Soylu’ya burada Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerin ülke , millet ve gelecek nesiller için çok önemli olduğunu söyleyerek, " Türkiye için yeni bir milat. İnanıyorum ki tüm hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz çok güzel bir adım. Türkiye’nin her tarafında geçmiş seçimlere nazaran en olaysız, en huzur içinde bir seçim oldu. En çok sevineceğimiz bütün dünyaya nazire edercesine katılımın çok yüksek olması. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemde Türkiye çok güzel adımlar atacak. Milletimiz bize güvenmiştir. Neyle mücadele ettiğimizi iyi biliyoruz. Birçok siyasi partinin birçok siyasi partiye oyu karışmıştır. Türkiye’de bugün barajı aşamayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırılmıştır. Milletimizin çok iyi bir şekilde bunu tahlil ettiğini düşünüyor. 2019 Mart seçimlerine sekiz aylık bir süre kaldı. Arkadaşlarımızdan ricam sahadan çıkmamaktır. Bu kampanyanın hala yerel seçime kadar devam ettiğini milletimizle paylaşmaktır. Mart yerel seçimleri büyük bir hayati önem taşımaktadır. Partimiz bir seçim daha kazandı. İnşallah AK Parti’ye nazar değmez. Önümüzdeki yerel seçim başka bir önem arz ediyor" dedi.

(Serdal Altıntepe/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bu seçimin kaybedeni net bir şekilde CHP’dir”
"Bu seçimin kaybedeni net bir şekilde CHP’dir”
Japonya Başbakanı Abe’yle görüştü
Japonya Başbakanı Abe’yle görüştü
YSK Başkanı Güven: Kesin sonuçları...
YSK Başkanı Güven: Kesin sonuçları...
“Mazeretimiz yok, seçimi kaybettik"
“Mazeretimiz yok, seçimi kaybettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Lübnan ve Tunus’tan tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Lübnan ve Tunus’tan tebrik
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim