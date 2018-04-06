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Bakan Demircan’dan hastanede çıkan yangına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin, "Varsa sorumlular hakkında gereken yapılacak, teknik bir konuysa giderilecek" dedi.

06 Nisan 2018 Cuma 11:36
Bakan Demircan’dan hastanede çıkan yangına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin, "Varsa sorumlular hakkında gereken yapılacak, teknik bir konuysa giderilecek" dedi.

Dün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Bakan Demircan, yangının endişe verici ve düşündürücü olduğunu ifade ederek, "Yüreğimiz hopladı, endişeye kapıldık. Tüm sağlık görevlileri, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaların kısa sürede tahliyesi yapıldı. Yangınla ilgili tüm soruşturmalar başlatıldı. İtfaiye, savcılık ve bakanlık olarak bizim çalışmalarımız neticesinde yangının nedeni net olarak ortaya çıkacak. Varsa sorumlular hakkında gereken yapılacak, teknik bir konuysa giderilecek" şeklinde konuştu.

Bebek merkezinde yaşanan skandalla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Demircan, "İnşallah neticelendiği zaman paylaşacağız. Önemli bir husus ve gereken neyse yapılacak" açıklamasında bulundu.

(Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü/İHA)
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