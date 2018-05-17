Bakan Çavuşoğlu’ndan Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakan Atilla davasına ilişkin, "Suçsuz bir insanı bir gün de tutsan, bir gün de ceza versen haksızlıktır. Neticede başından beri belli. FETÖ’nün hazırladığı iddianamelerden yola çıkarak Amerika’da FETÖ motifli bir dava açıldı. Sevinmek bana göre doğru değil, bir an önce çıkması önemli. Ama suçsuz bir insana 32 ay ceza vermek de hukuka aykırıdır" dedi.