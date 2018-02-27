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"Bahsi geçen 2 kişi Van’da YPG üyesi olmaktan yatmakta"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Salih Müslüm’ün iadesi için 2 Çek vatandaşıyla takas talep edildiği iddialarını yalanlayarak, "Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. Bahsi geçen 2 kişi Van Cezaevinde yatmaktadır ve YPG üyesi olmaktan dolayı ceza verilmiştir" dedi.

27 Şubat 2018 Salı 13:17
"Bahsi geçen 2 kişi Van’da YPG üyesi olmaktan yatmakta"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Salih Müslüm’ün iadesi için 2 Çek vatandaşıyla takas talep edildiği iddialarını yalanlayarak, "Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. Bahsi geçen 2 kişi Van Cezaevinde yatmaktadır ve YPG üyesi olmaktan dolayı ceza verilmiştir" dedi.

Bakan Gül, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslüm’in iadesine ilişkin, "PKK’nın Suriye kolunun örgüt lideri olması sebebiyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmıştır. Özellikle Merasim Sokak’taki, Güvenpark’taki bombalı terör saldırılarından dolayı bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Ocak ayında da kırmızı bülten çıkarılması yönünde mahkemenin bir talebi oldu. Bunun üzerine farklı ülkelerde de iade talebi gerçekleşti" diye konuştu.

"TÜRKİYE İADE EVRAKLARINI, TALEPNAMESİNİ GÖNDERMİŞ OLACAK"

Müslüm’ün Prag’da yakalandığını anımsatan Gül, "Bugün mahkemeye çıkmasını bekliyoruz. Suçluların iadesine yönelik uluslararası anlaşmaya göre 16 ile 40 gün arasında bir geçici tutuklama bekliyoruz. İnşallah böyle bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra da bu süre içinde Türkiye de iade evraklarını, talepnamesini göndermiş olacak. Bugün geçici tutuklama kararı çıkması halinde Adalet Bakanlığı olarak biz iade evraklarımızı, prosedür gereği bu aşamadan sonra gönderilecek evrakları da göndereceğiz. Takipçisiyiz. Terör insanlığın ortak düşmanıdır" şeklinde konuştu.

TAKAS İDDİALARINI YALANLADI

Müslüm’ün iadesi için iki Çek vatandaşıyla takas talep edildiği iddialarına ilişkin Bakan Gül, "Takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. Bahsi geçen iki kişi Van Cezaevinde yatmaktadır ve YPG üyesi olmaktan dolayı ceza verilmiştir. Temyiz süreci devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakan Gül, Çekya’nın yargı makamlarının Türk yargı makamlarının almış olduğu kararı yerine getireceklerini, Türkiye’de adil bir şekilde yargılanmasına yönelik kararların çıkmasını umut ettiklerini söyledi. Bakan Gül, uluslararası sözleşmenin gereği olarak iadenin gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cinsel istismarı önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin de Gül, "Özellikle çocuklarımıza yönelik cinsel istismarı engelleyecek her türlü tedbiri alacağız. İyi insan olunca kötü hadiseler olmuyor. İnsanın iyi olması, eğitimi, iyi yetiştirilmesi, çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bunların hepsini masada değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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