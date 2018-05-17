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Bahçeli’den ’Yenikapı’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli,"Yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız" dedi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:25
Bahçeli’den ’Yenikapı’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli,"Yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız" dedi.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını vurgulayarak, " Zulüm, insanlık değerlerinin inkarı, ihanetin baştacı, kötülüğün saltanatıdır. Kuşku yok ki, zulme karşı tarafsız kalmak da zulümdür, zillettir, ziyandır, zarardır. Bugün Tük ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanı egemendir. Buna sessiz kalmak, buna duyarsız davranmak zulme ortak olmak, zımnen onay vermektir. Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir" ifadesini kullandı.

"Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, Miracımızın aziz şehridir" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Kudüs semavi dinlerin buluşma ve barış içinde yaşama alanıdır. Ve Kudüs bugün zincire vurulmuş, Filistinli kardeşlerimiz katliama maruz kalmışlardır. Artık sözün anlamını kaybettiği bir aşamaya yavaş yavaş gelinmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi zalimlerin tam karşısında milletiyle bir ve beraberdir. Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve sözcüsüdür. Gazze’de 8 aylık bebek Leyla’nın zehirli gazla katledilişi insanlığın sarsıla sarsıla inişinin izhar ve ilanıdır. Sayıları 60’ı aşan Filistinli kardeşimizin şehadeti ise vicdanların harap ve bitap düşmesinin ifadesidir."

"Zulüm lanetlenmezse, şeytani emeller selamlanmış olacaktır. Zalimler reddedilmezse masumlar iyice sönecek, iyice sinecek, hepten kaybedecektir" ifadesini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:

" Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi zulmün amansız düşmanı, zalim ve canilerin ebedi karşıtıdır. Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle."

(İHA)
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