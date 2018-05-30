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“Avrupa, Washington’un kaprislerinden kurtulmaya çalışıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika’nın baskısından kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 18:51
“Avrupa, Washington’un kaprislerinden kurtulmaya çalışıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika’nın baskısından kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

Moskova’da yapılan bir söyleşiye katılan Lavrov, “Avrupa Birliği, Washington’un özellikle terör ve güvenlikle ilgili kaprislerinden kurtulmak için bazı savunma yaklaşımları geliştiriyor. Shengen kolaylığı ile ilgili düzenlemeler bile Avrupa’nın kendisine güveni gösteriyor. Avrupa ile Amerika arasında her ne kadar anlaşmazlıklar olsa da Avrupa Birliği ülkelerinin NATO ülkeleri ile birliği sürecektir” dedi. Polonya’nın Varşova’da Amerikan üssü talebini de değerlendiren Lavrov, bu girişimi “trajik bir psikoloji” olarak yorumladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)
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