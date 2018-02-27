Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118675
ALTIN
161.977
DOLAR
3.7894
STERLİN
5.2752
EURO
4.6634
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Asgari ücretlilere müjde

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretlilere müjde verdi.

27 Şubat 2018 Salı 12:31
Asgari ücretlilere müjde

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretlilere müjde verdi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. "Bugün itibariyle 50 yıllık bir reformu hayata geçirecek Katma Değer Vergisi ve bazı kanunlarda düzenleme yapan tasarıyı Meclise gönderiyoruz" diyen Yıldırım, şu müjdeleri verdi:

"Bu son 33 yılda uygulanan kanunda reform niteliğinde değişiklik yapılıyor. Meclise sunduğumuz bu tasarıda yüze yakın madde var. Bu tasarı yasalaştığı takdirde vatandaşın maliyede biriken KDV’leri artık iade edilecek. Vatandaşın devletten KDV alacağı kalmayacak. Bir takvime göre bunlar ödenecek. Eğer, KDV iadesini ödemezse 3 aydan sonra faiz işleyecek. Vatandaşın mağduriyeti giderilmiş olacak. Küçük esnafımıza da KDV konusunda iki önemli kolaylık getiriyoruz. Hasılat esaslı vergileme sistemine geçiyoruz. Esnafımız artık satış hasılatı üzerinden makul bir KDV hesaplayacak, bunun dışındaki teferruatlarla uğraşmayacak. Küçük esnafımız KDV’sini beyan ettikten 2 ay sonra ödeyecek.”

İmalatçı ihracatçıların ihraç ettikleri mallardan alacakları KDV’nin kapsamı ve miktarının da genişletileceğini belirten Yıldırım, “Böylece ihracatçılarımız yüklendikleri KDV ve diğer KDV’leri de alabilecekler. Artacak iş yükünü dikkate alarak yeminli mali müşavirlerin yanı sıra serbest mali müşavirlerin de KDV raporu düzenlemesi imkanı getiriyoruz. Bu da esnafımızın yükünü azaltacak. Buralara daha az para ödeyecek” dedi.

Başbakan Yıldırım, hayırseverlere de KDV muafiyeti getirileceğini ifade ederek, “Hayırseverlere okul, kreş, bakımevi, her türlü sosyal sorumluluk projelerinde yaptıklarında KDV muafiyeti getiriyoruz. KDV istisnası getiriyoruz bol bol okul yapsınlar, bol bol sosyal sorumluluk projeleri üstlensinler diye" açıklamasında bulundu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri’nden Çekya’ya sert tepki
Dışişleri’nden Çekya’ya sert tepki
"Karar Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyecek"
"Karar Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyecek"
Hükümetten ilk tepki
Hükümetten ilk tepki
Erdoğan Cezayir temaslarına başladı
Erdoğan Cezayir temaslarına başladı
“Evde oyların yarısı HDP’ye gitti diyen CHP değil miydi ?”
“Evde oyların yarısı HDP’ye gitti diyen CHP değil miydi ?”
"Bahsi geçen 2 kişi Van’da YPG üyesi olmaktan yatmakta"
"Bahsi geçen 2 kişi Van’da YPG üyesi olmaktan yatmakta"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim