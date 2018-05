"Asgari ücret 2 bin 200 lira net olmalı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de şehit aileleri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sendika üyeleri ile iftarda bir araya geldi.

Gün boyu kentte belirli noktaları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu burada iftar öncesinde çeşitli şampiyonlukları bulunan Sümeyye Boyacı, Ömer Faruk Ulu, Mehmet Bakır Eğilmez ve Ömer Umut İnci’ye günün anısına ve başarılarının devamını dileyerek ödüllerini takdim etti. Burada davetlilere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Memleketimizde huzur istiyoruz. Beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ayrılık, gayrılık olmasın istiyoruz. Tanımadığımız insana selam verelim, onunla oturup bir lokma ekmeği paylaşmak istiyoruz. Kendi ülkemizde fakirlik olmasın, işsizlik olmasın istiyoruz. Dünyanın en güzel ülkesindeyiz, en güzel coğrafyasındayız. Denizlerimiz var, masmavi gökyüzümüz var, bereketli yağmurlarımız, tarlalarımız var. Sabırlı, duygulu insanlarımız var. Ama bu güzel ülkede zaman zaman gerginlikler yaşıyoruz. Zaman zaman kavgalar ediyoruz. Bunları aşmak zorundayız. Bunları aşmak hepimizin ortak görevidir, aşacağız" dedi.

"MUHTARLIĞIN KURUMSALLAŞTIRILMASI LAZIM"

Salonda bulunan muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir muhtarlık seçimidir. Tarihi de 1833’tür. Ne milletvekilliği ne belediye başkanlığı, ilk seçim demokrasinin ilk ayağı 1833 yılında bir muhtarlık seçimi yapılarak başlamıştır. O nedenle muhtarlığın kurumsallaştırılması lazım. Muhtarın yerinin, muhtarın elemanının ve muhtarın bütçesinin olması lazım. Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Neden? Bir mahallede, bir köyde kimin fakir olup olmadığını en iyi bilen kişi muhtardır. Muhtarın dışında başka bir mahallede oturan bir kişinin, kaymakamın, valinin kim fakir kim yoksul onların bilmeye zamanı da yoktur öyle bir görevi de yoktur. Ama muhtar mahallesini bilir. Muhtar köyünü bilir. Kim fakirdir kim değildir bilir. Sosyal yardım en iyi kime yapılır en iyi o bilir. O nedenle muhtarlığın mutlaka kurumsallaşması lazım. Muhtarlığın bir bütçesinin olması lazım. Bu çerçevede bir kanun teklifi hazırladık. O kanun teklifini muhtar arkadaşlarım ile beraber hazırladık. İnşallah kısa süre içerisinde yasalaşır. Muhtarların da bağımsız bir kanunu olmuş olur” dedi.

"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ARASINDA AYRIMCILIK OLMAMALI"

Şehit ve gaziler arasında bir ayrım olmaması gerektiğine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “Beni en çok üzen ve derinden yaralayan bir olay var. Şehitler ve gaziler arasında ayrım olmaz. Gazi bizim gazimizdir, şehit de bizim şehidimizdir. Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun bütün şehitleri baş tacı yapmak zorundayız. Bütün gazileri toplumun önüne çıkarmak zorundayız. İngiltere’de bir gazi bir mağazaya gittiğinde anons edilir. ‘Falan gazi bizim mağazamızı onurlandırmıştır’ diye. Allah aşkına biz şehit yakınları ve gazilerimize en azından onların verdiği kadar değer veriyor muyuz? Ayrımcılık olmaz. Ayrımcılık bir toplumu böler. Bir toplumda kavganın, kinin tohumlarını eker. Eğer bir şehidimiz varsa o hepimizin ortak şehididir. O şehitler hayatlarını verdiler, canlarını verdiler. Niçin? Biz evimizde rahat uyuyalım diye. Toprağımız bölünmesin diye, kavga etmeyelim, ülkemize düşman girmesin diye. Ülkemizde nifak tohumları olmasın diye hayatlarını verdiler. Ondan daha değerli bir şey olabilir mi? bundan daha değerli bir duygu olabilir mi? dolayısıyla ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık olmamalı” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA NET OLMALI"

Son olarak asgari ücretin net 2 bin 200 lira olması gerektiğine değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Gönül ister ki her evde tencere kaynasın, her evde bereket olsun. Gönül ister ki her evde huzur olsun. Bunun yolu nedir? Bunun bilinen bir yolu vardır. Her evin bir geliri olsun. Her ev şu veya bu şekilde bir gelire sahip olsun. Biz aile sigortasını bunun için istiyoruz. Her ailenin sigortası olsun ve her ailenin bir geliri olsun. Aile sigortasının devreye girmesi lazım. Aile sigortası diyecek ki emeklilik yaşına kadar ben sizin her türlü sağlık harcamaları dahil hepsini karşılayacağım. Aile sigortası bu kadar önemlidir. İşsizlerin, yoksulların sigortasıdır aile sigortası. Aile sigortası, sadece bir aileye gelir sağladığı için önemli değildir. Aynı zamanda toplumun barışı ve huzuru için de önemlidir. Aç insanın olduğu bir toplumda, yoksulların egemen olduğu bir toplumda huzur olmaz. Kimse evinde rahat yaşayamaz, rahat uyuyamaz. Herkesin işi, aşı, geliri olursa o toplumda huzur ve bereket olur. Bunun için de biz mücadele ediyoruz. Yine bir başka gerçek. Bugün 1 milyon 644 bin emekli bin 500 liranın altında aylık alıyor. Kimisi 700 lira, kimisi 400 lira, kimisi 800 lira. En az gelirin emeklilerde bin 500 lira olması lazım. 700 lira ile bir hayat devam etmez. 400 lira ile bir hayat devam etmez. Hangi 400 lira ile kimi geçindireceksin? Asgari ücret 2 bin 200 lira net olmalı. Net 2 bin 200 lirayı alabilmeli. Niçin? 2 bin 200 lira ile ancak ve ancak hayatta, ayakta durabilir. 4 kişilik aileden söz etmiyorum ben 2 kişilik aileden söz ediyorum. Vergi alınmaması lazım 2 bin 200 liradan. Net 2 bin 200 liranın verilmesi lazım. Peki bunlar ne için yapılıyor? Sosyal devlet için. Sosyal devlet ne demektir? Sosyal devlet gücü olmayanların devleti demektir. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ya ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’. Neden? Hiç kimse ben kimsesizim demesin, hissetmesin diye. Cumhuriyetin varlık nedeni de zaten budur. Cumhur yani halk, bizim dayanışma kültürümüzün aile sigortasıdır. Dayanışma kültürümüz asgari ücrettir. Dayanışma kültürümüz emeklilikte en az bin 5000 lira aylıktır. Dayanışma kültürümüz Ramazan Bayramında, Kurban Bayramında emekliye birer maaş ikramiye vermektir. Dayanışma kültürümüz demokrasi ile büyür."

Türk Harp Malulü Gazi ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen tarafından Kılıçdaroğlu’na Eskişehir’e gelişinin anısına plaket takdim etti. Ayrıca Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Kemal Kılıçdaroğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.

(Burak Tekin - Umut Akıncıoğlu - Oğuzhan Demir/İHA)