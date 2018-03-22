Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.(İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.(İHA)