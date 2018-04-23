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Anayasa Komisyonu uyum yasaları için toplandı

Anayasa Komisyonu uyum yasalarını görüşmek üzere toplandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:43
Anayasa Komisyonu uyum yasaları için toplandı

Anayasa Komisyonu uyum yasalarını görüşmek üzere toplandı.

Anayasa Komisyonu Başkan Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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