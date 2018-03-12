"Almanya’ya nota verildi"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya’da camilere yönelik saldırılara ilişkin, “Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden de Almanya’nın Ankara Büyükelçisine bir nota verilmiştir. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bozdağ, Afrin operasyonu hatırlatılarak, kentten kaçmaya çalışan sivilleri PKK/YPG’nin dışarı çıkartmamaya çalıştığı yönündeki görüntülerin sorulması üzerine, “Bu konuda Türkiye’nin tezlerini doğrulayan bir husustur. Türkiye PKK/PYD ve YPG’nin siviller üzerinde büyük bir baskı kurduğunu ve onlara zulüm yaptığını, pek çoğunun mal varlığına el koyduğunu, çocuklarını zorla terör örgütüne kattığını, bazılarını göçe zorladığını, bazılarını da infaz ettiğini defalarca açıkladık. Bu terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı engellemek için bölgede yaşayan sivilleri sivil kalkan olarak kullandığını da söyledik. Görüntüler Türkiye’nin tezlerinin ne kadar doğru olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha geçen yaşanan görüntüleri de gördük. Yola döşenen patlayıcılarla sivillerin nasıl hayatını kaybettiğini gördük. Buradan uluslararası topluma seslenmek isteriz. Türkiye’yi siviller konusunda hassas davranmamakla bu konuda suçlayan ülkeler, diğer çevrelere diyoruz ki Türkiye’nin hassas davrandığı en önemli şey sivillerdir. TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattığı günden bugüne kadar bölgede TSK hiçbir sivili hedef almamıştır, hiçbir eğitim, sağlık kurumunu hedef almamıştır. Tamamen teröristlere ait şeyleri hedef almıştır. Bugüne kadar bir sivilin burnu dahi kanatılmamıştır. Herhangi bir sivilin TSK’nın yürüttüğü harekat neticesinde hayatını kaybetmesi söz konusu değildir. TSK sivilleri kurtarmak için bölgededir. Sivillere yardım etmek için oradadır” açıklamasında bulundu.

"BÖLGEDEKİ TERÖRİST UNSURLARI TEMİZLEYİNCEYE KADAR HAREKAT DEVAM EDECEKTİR"

Bugün Türkiye’de 4 milyon civarında Suriye’den gelen sivil insanların olduğunu ifade eden Bozdağ, "Türkiye bunlara milyarlarca dolar para harcadı. Türkiye’yi siviller üzerinden vurmak isteyenler Türkiye’nin Suriye’de ölümden kaçan, terörden kaçan, çatışmalardan kaçan sivillerin hayatını kurtaran nasıl önemli adımlar attığını görmüyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Kendi ülkelerine bir Suriyeli sivili almamak için kırk takla atanlar, Türkiye’nin bu konuda yaptığı ferakarlığı, sivillere sahip çıkmayı maalesef görmediler. Biz onlara diyoruz ki ister görün ister görmeyin Türkiye sivillere, masumlara, mazlumlara bundan sonra da sahip çıkacaktır. Onlara hayatı zindan edenlere dersini verecektir. Bölgedeki terörist unsurları temizleyinceye kadar harekat devam edecektir” şeklinde konuştu.

“DAVULLA, ZURNAYLA ORAYA GİTMEYECEĞİZ”

Kuzey Irak’a planlanan terör operasyonu ile ilgili soru üzerine Bozdağ, Türkiye’nin terör örgütüyle sadece Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de mücadele etmediğini, aynı zamanda PKK terör örgütüyle Türkiye’nin sınırları içerisinde ve PKK’ya destek olan diğer bütün sol ve başkaca terör örgütleriyle de eş zamanlı mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Irak’ta da aynı şekilde terör örgütüne karşı Türkiye’nin mücadelesi devam etmektedir. Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir. Ancak bir harekat olursa, ne zaman olacak, o harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

ABD ORDUSUNUN İNCİRLİK’TEN ÇEKİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLER

ABD ordusunun İncirlik’ten çekileceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Bozdağ, “ABD’nin İncirlik’ten çekilmesi veya oradaki gücünü azaltmasına dair haberler medyada yer aldı. Ancak bu haberlerin içerisinde ABD’li yetkililerin bunu yalanladığı da yer aldı. Bizdeki bilgiler bu yönde. ABD’nin aldığı bir kararın olmadığı yönündedir” dedi.

“ALMANYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NE ELDEN BİR NOTA VERİLDİ”

Almanya’da camilere yönelik saldırılarla ilgili soru üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

“Almanya’da son zamanlarda artarak Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde Türklerin ibadet yerlerine dönük ciddi saldırılar söz konusudur. Bir yandan ayrılıkçı ırkçılar Alman vatandaşlarından oluşuyor, öte yandan bölücü terör örgütü PKK’nın Almanya’daki teröristleri oradaki vatandaşlarımıza ve onların mabetlerine saldırılar yapmaktadırlar. Biz bu saldırılardan büyük bir endişe duyuyoruz. Din ve vicdan hürriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin de teminat altına aldığı bir hürriyettir. Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden de Almanya’nın Ankara Büyükelçisine bir nota verilmiştir. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

"MÜZAKERE SONUCUNDA BELLİ BİR NOKTAYA GELİNMİŞTİR"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Türkiye’yi ziyareti üzerine üç tane ayrı ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Bozdağ, “Bu ortak mekanizma ilk toplantısını 8-9 Mart 2018’de Washington’da yaptı. Türkiye’de bu toplantıda ABD’den neler beklediğini net bir şekilde bir kez daha ortaya koydu. Bizim beklentilerimizin nasıl ve hangi süreçte hayata geçirileceği hususunda yoğunluklu olarak durulmuştur. Müzakere sonucunda belli bir noktaya gelinmiştir. Türkiye’nin tutumu çok nettir. Menbiç’te PKK’lı, PYD’li, YPG’li, DEAŞ’lı hiçbir teröristi Türkiye istememektedir. SDG şemsiyesi, kılıfı altına gizlenerek de istememektedir. Açık bir şekilde de bölgede terör unsurlarının barındırılmasını istememektedir. Bunu net şekilde muhataplarımıza ilettik. Burada bir anlayış birliği sağlanamazsa Türkiye buradaki teröristleri Afrin’dekileri nasıl temizlediyse aynı usul ve yöntemle temizlemekte kararlıdır. Bir noktaya gelindiğini görüyoruz burada. Ayın 19’unda Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Washington’da olacak ve ABD Dışişleri Bakanı ile bu görüşmenin sonuçları üzerinde tekrar görüşecekler. Ondan sonra ortaya somut üzerinde mutabakata varılan veya varılamayan sonuçlar çıkacaktır. Biz onu göreceğiz. Türkiye ABD’nin Suriye konusunda bundan sonra sözlerinden ziyade icraatlarına bakacaktır. Biz arazideki adımlara bakarak kararlarımızı oluşturacağız" diye konuştu.

"RUSYA, İRAN TÜRKİYE İLE 3’LÜ ZİRVE TOPLANTISI 4 NİSAN’DA İSTANBUL’DA YAPILACAKTIR"

"Rusya, İran Türkiye ile 3’lü zirve toplantısı 4 Nisan’da İstanbul’da yapılacaktır" diyen Bozdağ, "3 Nisan’da Türkiye ile Rusya arasında bir İş Stratejik İş Konseyi Toplantısı yapılacaktır. Putin de orada olacak. Ama 4’ünde Ruhani, Putin ve Cumhurbaşkanımız İstanbul’da bir araya geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

(Pelin Üzek Kılıç /İHA)