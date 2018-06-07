Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96781
ALTIN
189.023
DOLAR
4.5191
STERLİN
6.0688
EURO
5.3104
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Aleviler için vaatler bizim için sözdür”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Aleviler için vaatler bizim için sözdür. Birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezleri ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerekiyor” dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:24
"Aleviler için vaatler bizim için sözdür”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Aleviler için vaatler bizim için sözdür. Birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezleri ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerekiyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Alevilere yönelik vaatlerin kendileri için bir söz olduğunu dile getirerek, birliğin ve beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezlerinin ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerektiğini söyledi.

Alevi kültürünün sadece sözlü bir kültürel gelenek olarak sürdürülmesi değil, aynı zamanda kitabi bir gelenek olarak irfan merkezleriyle de tam manasıyla bir çalışma içerisine girilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, “Aynı inanca sahip, aynı medeniyetin çocukları olarak birlik ve beraberlik içinde olacağız. Herkes kendi geleneklerini, inanç sistemini, adetlerini en iyi şekilde yaşayabilmelidir” ifadelerini kullandı.

Cemevlerine hukuki statü verilmesine yönelik olarak geç kalındığı eleştirilerini değerlendiren Bakan Kurtulmuş, “Bu olaya sadece teolojik olarak bakılmamalı, bir de siyasi tarafı var. O yüzden AK Parti’nin siyasi yaklaşımı değerlidir. Sadece cemevlerine hukuki statü verilmesi değil, Aleviliğin genç nesile aktarılması için zemin hazırlanması gerekiyor” dedi.

Türkiye ekonomisini de değerlendiren Bakan Kurtulmuş, kur krizi teriminin doğru bir ifade olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Türkiye bu spekülasyonlara yenilecek bir ülke değildir. Türkiye’nin ekonomisi güçlüdür. Nitekim yerli ve milli üretimlere bakıldığında ciddi yükselişler olduğu görülmektedir. İstikrar devam ettiği sürece bu yükseliş daha da artıcaktır.”

Genel af konusunda MHP ile AK Parti’nin farklı görüşler ortaya koymasının doğal olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, iki partinin sadece bir seçim ittifakı yaptığını dolayısıyla da fikir ayrılıkları olabileceğini bildirdi.

Bedelli askerlik ile ilgili soruya da seçim sonrasında değerlendirileceği cevabını veren Kurtulmuş, meclisin kapalı olması nedeniyle seçim öncesinde böyle bir talebin yerine getirilmesinin zaten mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beştepe’de muhtarları konuk etti
Beştepe’de muhtarları konuk etti
Çiftçiye ’mazot’ sözü verdi
Çiftçiye ’mazot’ sözü verdi
“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimidir”
“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimidir”
Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi
Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi
İnce: Erdoğan bir daha seçilirse...
İnce: Erdoğan bir daha seçilirse...
Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti
Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim