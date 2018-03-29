Albayrak’tan konut dönüşümünde enerji tasarrufu vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, konut dönüşümüyle ilgili enerji tasarrufuna dikkat çekerek, “2023’e kadar 1.7 milyon yaklaşık hanenin dönüşümü ve bu dönüşümün nasıl bir anlam ifade ettiği. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9’uncu Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı Açılışına katıldı. Uluslararası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen programda konuşan Bakan Albayrak, 2023 hedeflerinden bahsederek, konutta ve sokak aydınlatmalarında yenilenmeye gidileceğinden bahsetti.

Programda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Geçen yıl hatırlayacağınız gibi üç tane unsur belirlemiştik. Bunlar arz güvenliği, yerlileştirme, ön görülebilir piyasalardı. Bu üç unsur ile ilgili saç ayakları ortaya çıkmadan hakikaten güçlü bir enerji politikası inşa etmek mümkün değil. Bu üç saç ayağının altında otaya koyduğumuz. Hem sürdürüle bilir kalkınmayı, hem uluslar arası rekabetçiliği, hem de yeşil büyümeyi ortaya koymamız lazım. 2023’e kadar bu eylem planında belirlediğimiz yaklaşık 10.9 milyarlık bir yatırım söz konusu. Çünkü kaynaklarımızı ne kadar az kullanıp ne kadar çok verimlilik elde etmemiz gerektiğine hareketle daha düşük maliyetle bununla daha rekabetçi bir özel sektöre kavuşma bizim en önemli hedeflerimizden biri olmalı. Belirlediğimiz bu 10.9 milyarlık yatırım ile hedeflenen 2033 kadar ki kazanım yaklaşık 30.2 milyardolar ön görülen unsur. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek. Aynı zamanda ciddi anlamda bakıldığında birincil enerji tüketimimizde yüzde 14’e varan bir azaltım demek. Çevreci profilde de baktığımız da da 66.6 milyon ton karbon emisyonu eşdeğerinde bir karbon salınım azaltımı demek. Bu oluşacak yan sektörlerle ve endüstiri ile birlikte 20 bini aşan bir istihdam” diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Enerji üretimine üç tane sektör var öne çıkan. Bir tanesi sanayi yaklaşık yüzde 32’sini bu tüketimin itibar eden. Bir diğeri ulaştırma aynı şekilde yüzde 26’lık bir orana ittiba ediyor. Konut ve hizmetler dediğimiz işin ısıtması, aydınlanması hizmet sektörü ile diğer alanlarda birleştirdiğimizde bu üç nokta yaklaşık yüzde 90 civarı bir orana tekabül ediyor. Ağırlıklı odaklandığımız bu alanlardaki hususları tasarruf ve verimlilik açısından öne çıkara biliriz. Bu çerçevedeki 55 eylem planına baktığımızda her bakanlığa, her paydaşa ciddi bir hedef eylem düşüyor. Buradaki kritik kurumlar, sanayimize iş düşüyor. Dağıtım şirketlerimize iş düşüyor. Özel sektöre, bankalara ciddi anlamda iş düşüyor. Tarım, kamu, vatandaşlara, bireylere iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

Konut dönüşümünden de bahseden Bakan Albayrak, “2023’e kadar yılda 350 bine yakın dönüştürülme süreci. Peki nasıl olacak bu? Yani 2023’e kadar 1.7 milyon yaklaşık hanenin dönüşümü ve bu dönüşümün nasıl bir anlam ifade ettiği. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bunun içerisinde 2023’e kadar ki dönüşümde 1 milyar, 2023’e kadar dönüşümden sonra 1. 7 milyon konutun 20 yıllık dediğimiz izalosyon ömrü içerisinde toplam 10 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyeli. 20 yıllık izolasyon ömrü içerisinde 5 yılda yatırımın parasını çıkartan, kalan 15 yılda da cebine hanesine tasarruf anlamında ciddi katkı yapan bir yatırım bu. Burada bankalarımıza, dağıtım şirketlerimize izolasyon tedarikleri ile ekolojik sistemi oluşturup bunun uzun vadeli bir yapılanmayla fatura tasarrufunda elde edilen gelirle taksitlerin ödeneceği bir model, bunun garantisi olan müthiş bir fırsat sunuyor. Bu dönüşüm bütün paydaşların kazan kazan kazan resminde ortaya koyulacak olan menfaatine bir dönüşüm” şeklinde konuştu.

“DOĞRU BİR MODEL OLUŞTURMALIYIZ Kİ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLSUN”

Sözlerine devam eden Albayrak, “Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarımızın da artık bir dönüşüme girmesi lazım. Yeni bir dönem başlıyor artık. Masa başında hop raporlar yazılıyor bitti. Çünkü EVD’ler vesilesi ile veya bakanlığımız vesilesi ile çıkacak olan EPS’ler enerji performans sözleşmeleri. Bunlar işin finansal açıdan paydaşı olan bankalar için önemli bir evrak. 100 birim fatura gelirken bu yatırımla birlikte 60 birim, 70 birim 50 birim fatura geliyor. Bunun tasarrufu kendi kendini öder zaten. İş dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor paraya, finansmana, vadeye maliyete geliyor. Konuttaki vatandaş da fabrika sahibi sanayici de bana getirisi ne, ne kadar kazanacağım maliyeti ne, hangi vadede, hangi şekilde buna dayanıyor. Doğru bir model oluşturmalıyız ki sürdürülebilir olsun” şeklinde konuştu.

“2023’E KADAR BELİRLEDİĞİMİZ HEDEF YÜZDE 30’A VARAN BİR DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMEK”

Sokak aydınlatmasında hedefin 2023’e kadar belirlenen hedefin yüzde 30’a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu belirten Bakan Albayrak,”Türkiye’de bugün itibari ile yaklaşık 7.5 milyon sokak aydınlatması var. Biz 2023’e kadar belirlediğimiz hedef yüzde 30 ’a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek. Bu dönüşümün yıllık tasarruf unsuru asgari 180 TL olacak bir süreci ortaya koymak. Tüm ekosistemi değiştirdiğinizde ki hedef 2033’e kadar bunun da dönüşümü 600 milyonluk bir tasarruf ki burada da hakikaten geri dönüşüm hususu çok önemli. Bunu nasıl gerçekleştireceğimiz husus can alıcı nokta. Ciddi bir pazar ciddi bir piyasa dönüşümü ve talebi, dağıtım şirketleri, düzenleyici otorite, kamu ve vatandaşın bu çerçevedeki taleplerine dayalı işin ekonomisinin ortaya konulması” dedi.

“YERLİ ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTACAK”

Bütün paydaşlarla iletişimi kendisinin takip edeceğini söyleyen Bakan BeratAlbayrak, “Burada oluşacak olan bu ekonomik pazarın ortaya koyacağı fırsatı YEKA benzeri bir modelle hakikaten özellikle aydınlatma sektöründe firmalarında davetiyle 2023 ve 2033 bu 7.5 milyon aydınlatmanın dönüşümü performans kriterindeki maliyet. Maliyet performans ve ve AR- GE’nin gelişimiyle hem iç piyasa hemde bölgeye ihraç edecek bir pazarın oluşacağı bir modelle alım garantisi hususunu ortaya koyacağız. Tüketim düşecek, ithalat düşecek. Yerli üretim ve istihdam artacak. Birincil hedef takip, denetim ve işin ölçümü noktasında peşinde olmak. Biz kamu tarafı olarak bu işin arkasında olacağız. Bütün paydaşlarla iletişimi bakan olarak bizzat ben takip edeceğim. İnşallah bu eylem planımız ülkemiz için, ekonomimiz için, tüm sektör ve paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

(Murat Horoz/İHA)