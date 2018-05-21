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AK Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:31
AK Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu.

AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti’nin YSK’ya sunduğu listede toplam kadın aday sayısı 126, toplam erkek aday sayısı ise 474. AK Parti’nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram olurken, en yaşlı adayı ise Mardin 4. sıradan aday gösterilen Ahmet Munip oldu. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili tekrar yer buldu.

Listede 1. sırada yer alan isimler şöyle:

“Adana Jülide Sarıeroğlu, Adıyaman Ahmet Aydın, Afyonkarahisar Veysel Eroğlu, Ağrı Ekrem Çelebi, Aksaray İlknur İnceöz, Amasya Mustafa Levent Karahocagil, Ankara 1. Bölgeden Yıldırım Tuğrul Türkeş, 2. Bölgeden Mustafa Destici, 3. Bölgeden Mehmet Naci Bostancı, Antalya Mevlüt Çavuşoğlu, Ardahan Orhan Atalay, Artvin Ertunç Erkan Balta, Aydın Mustafa Savaş, Balıkesir Adil Çelik, Bartın Yılmaz Tunç, Batman Ziver Özdemir, Bayburt Fetani Battal, Bilecik Selim Yağcı, Bingöl Cevdet Yılmaz, Bitlis Cemal Taşar, Bolu Arzu Aydın, Burdur Bayram Özçelik, Bursa 1. Bölgeden Hakan Çavuşoğlu, 2. Bölgeden Efkan Ala, Çanakkale Bülent Turan, Çankırı Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çorum Ahmet Sami Ceylan, Denizli Cahit Özkan, Diyarbakır Mehmet Mehdi Eker, Düzce Fahri Çakır, Edirne Fatma Aksal, Elazığ Metin Bulut, Erzincan Süleyman Karaman, Erzurum Recep Akdağ, Eskişehir Nabi Avcı, Gaziantep Abdülhamit Gül, Giresun Cemal Öztürk, Gümüşhane Hacı Osman Akgül, Hakkari Husret Dinç, Hatay Hacı Bayram Türkoğlu, Iğdır Ahmet Tutulmaz, Isparta Süreyya Sadi Bilgiç, İstanbul 1. Bölgeden Berat Albayrak, 2. Bölgeden Süleyman Soylu, 3. Bölgeden Numan Kurtulmuş, İzmir Birinci Bölgeden Binali Yıldırım, 2. Bölgeden Hamza Dağ, Kahramanmaraş Mahir Ünal, Karabük Cumhur Ünal, Karaman Recep Şeker, Kars Ahmet Arslan, Kastamonu Hakkı Köylü, Kayseri Mehmet Özhaseki, Kırıkkale Ramazan Can, Kırklareli Selahattin Minsolmaz, Kırşehir Mustafa Kendirli, Kilis Mustafa Hilmi Dülger, Kocaeli Fikri Işık, Konya Ahmet Sorgun, Kütahya Ahmet Tan, Malatya Bülent Tüfenkci, Manisa Murat Baybatur, Mardin Şehmuz Dinçer, Mersin Lütfi Elvan, Muğla Mehmet Yavuz Demir, Muş Mehmet Emin Şimşek, Nevşehir Mustafa Açıkgöz, Niğde Yavuz Ergun, Ordu Şenel Yediyıldız, Osmaniye Mücahit Durmuşoğlu, Rize Hayati Yazıcı, Sakarya Ali İhsan Yavuz, Samsun Ahmet Demircan, Siirt Osman Ören, Sinop Nazım Maviş, Sivas İsmet Yılmaz, Şanlıurfa Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak Rizgin Birlik, Tekirdağ Mustafa Şentop, Tokat Yusuf Beyazıt, Trabzon Muhammet Balta, Tunceli Hakan Özer, Uşak Mehmet Altay, Van Osman Nuri Gülaçar, Yalova Ahmet Büyükgümüş, Yozgat Bekir Bozdağ, Zonguldak Polat Türkmen.”

(İHA)
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