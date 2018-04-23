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AK Partili Petek’ten CHP’li Özel’in iddialarına yanıt

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "15 Temmuz hain darbe girişimine ‘kontrollü darbe’ deme gaflet ve ihanetini gösteren CHP’nin yeni bir çarpıtması söz konusudur. Darbe Araştırma Komisyonumuzun tutanaklarında CHP açıklamasını doğrulayan hiçbir kayıt bulunmamaktadır” dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:26
AK Partili Petek’ten CHP’li Özel’in iddialarına yanıt

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "15 Temmuz hain darbe girişimine ‘kontrollü darbe’ deme gaflet ve ihanetini gösteren CHP’nin yeni bir çarpıtması söz konusudur. Darbe Araştırma Komisyonumuzun tutanaklarında CHP açıklamasını doğrulayan hiçbir kayıt bulunmamaktadır” dedi.

TBMM 23 Nisan Özel Oturumu’nda tansiyonun yükseldiği dakikalarda bazı iddialarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’e 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’ten yanıt geldi.

“İSTİNAT ETTİRDİĞİ KONUŞMASI GERÇEKLERİ YANSITMAMAKTADIR”

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek yaptığı yazılı açıklamada, “23 Nisan 2018 günü TBMM Özel Oturumunda CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel, ‘Ancak 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda İstanbul Vali Yardımcısının ve İstanbul Emniyet Müdürünün kayıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki’ diyerek Komisyonumuzda dinlenmeyen ve tutanaklarda bulunmayan, Vali Yardımcısının açıklamalarına istinat ettirdiği konuşması gerçekleri yansıtmamaktadır” dedi.

“CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİALARINI DOĞRULAYAN HİÇBİR KAYIT BULUNMAMAKTADIR”

“Kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi bakımından bu açıklamayı yapmak zorunlu olmuştur” diyen Petek, “Komisyon Tutanaklarımız şeffaf olup, incelendiğinde görüleceği üzere İstanbul Vali Yardımcılarından hiçbiri Komisyonumuza davet edilmemiş ve dinlenmemiştir. Komisyonumuzda dinlenen İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Çalışkan’dır. Tutanaklara geçen beyanlarında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in iddialarını doğrulayan hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Darbe Girişimi Gecesi öne çıkan olaylar kronolojik olarak Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Ergin Ergül tarafından Komisyonumuza sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

“‘KONTROLLÜ DARBE’ DEME GAFLET VE İHANETİNİ GÖSTEREN CHP’NİN YENİ BİR ÇARPITMASI”

Petek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu sunumda ifade edildiği üzere tutanaklarımız şu şekildedir: ‘Sayın Başbakanımız Hava Savunma Komutanına darbe girişiminde kullanılan tüm uçan unsurların inmeye zorlanması, inmeyen uçakların düşürülmesi, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezleri Komutanına Akıncı meydanından kalkan her hava aracının vurulması, Birinci Ana Jet Üssü Komutanına Akıncı Üssü pistlerinin bombalanması talimatlarını vermiştir.’ Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın TBMM’de yapmış olduğu açıklamayı Darbe Araştırma Komisyonumuz tutanaklarında yer alan bu kayıt doğrulamaktadır.

Sonuç olarak; CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimine ‘Kontrollü Darbe’ deme gaflet ve ihanetini gösteren CHP’nin yeni bir çarpıtması söz konusudur. Darbe Araştırma Komisyonumuzun tutanaklarında CHP açıklamasını doğrulayan hiçbir kayıt bulunmamaktadır.”

(Feti Kılıç /İHA)
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