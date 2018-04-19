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AK Parti’de büyük kongre süreci henüz belli değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, partide büyük kongre sürecine ilişkin, “Partimizin yetkili organlarında henüz verilmiş bir karar söz konusu değil” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:00
AK Parti’de büyük kongre süreci henüz belli değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, partide büyük kongre sürecine ilişkin, “Partimizin yetkili organlarında henüz verilmiş bir karar söz konusu değil” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partide milletvekilleri ile bir araya geleceği program öncesinde açıklamalarda bulundu. Seçimlerin erkene alışmasına ilişkin “Muhalefetin eleştirileri var, kimisi ‘baskın seçim’, kimisi ‘bir partinin seçime girememesi için seçimler öne alındı’ deniliyor. Sizin yorumunuz nedir?” sorusuna Sorgun, “1 Kasım 2015 seçimlerinden bu tarafa bütün muhalefet partileri ısrarla seçim çağrısı yapıyorlardı. En son grup toplantıları dahil ve dışarıda sürekli seçim çağrısı yapan muhalefet partilerinin dün seçim çağrısı yapıp da bugün ‘baskın seçim’ demelerini kabul etmek mümkün değildir. Aslında seçimden korktuklarını, gerçekten seçim çağrılarında samimi olmadıklarını ifade etmek anlamına geliyor. Bu asla bir baskın seçim anlamı taşımamakta. Bu konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değildir” yanıtını verdi.

“HENÜZ VERİLMİŞ BİR KARAR YOK”

Sorgun, uyum yasaları ile takvimin netleşip netleşmediğine ilişkin soruya ise, “Uyum yasaları birden başlayıp biten, boyacı küpüne batırılıp çıkartılan bir paket değil. Bildiğiniz gibi 13 Mart itibariyle kanunlaşan 26 maddelik bir paket TBMM’den geçti. Bir taraftan partimizde de 5 komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar önümüzdeki süreçlerde de sürecek. Bu çok büyük bir dönüşüm, değişim, hükümet etme sisteminin değişimi demektir. Bir paket geldi, ikinci paket geldi, bunlarla bitti anlamı asla taşımaz” cevabını verdi.

Büyük kongre sürecine ilişkin Sorgun, “Partimizin yetkili organlarında henüz verilmiş bir karar söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Aday belirleme sürecine ilişkin kendilerinin her zaman takvimlerini hazır tuttuklarını, böyle bir karar alındığında da uyarlama yapabileceklerini kaydeden Sorgun, seçim takvimini dikkate alarak zaman planlamasını yaptıklarının altını çizdi.

(Derya Yetim/İHA)
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