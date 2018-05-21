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AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. İzmir 1. Bölgeden Başbakan Binali Yıldırım aday gösterilirken, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fikri Işık’ta listede yer aldı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:09
AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. İzmir 1. Bölgeden Başbakan Binali Yıldırım aday gösterilirken, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fikri Işık’ta listede yer aldı.

AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. İzmir 1. Bölgeden Başbakan Binali Yıldırım aday gösterilirken, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ Yozgat, Fikri Işık Kocaeli, Hakan Çavuşoğlu Bursa 1. Bölge, Recep Akdağ ise Erzurum’dan aday gösterildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adana, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2. Bölge, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 3. Bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul 2. Bölge, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli İstanbul 1. Bölge 2. sıradan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun’dan aday gösterildi. Listede yer almayanlar ise Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oldu.

(İlker Turak /İHA)
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