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AK Parti Genel Merkezi önünde kutlama başladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmaya başlamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutlamak için partililer AK Parti Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.

24 Haziran 2018 Pazar 21:09

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmaya başlamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutlamak için partililer AK Parti Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Partili seçmenler AK Parti Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile partinin önüne gelen vatandaşlar geniş güvenlik önlemleri altında alana alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasını beklemeye başladı. Parti önüne gelen vatandaşlar, seçim sonuçlarını alana kurulan dev ekranlarda izliyor.

(İHA)
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