Başbakan Binali Yıldırım, "Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlı. Afrin’le sınırlı olarak düşünmemiz söz konusu değil" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1. Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Törene Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve çok sayıda davetli katıldı. Tören şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında," Zeytin Dalı harekatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri gücünün doruklarında olduğunu dost düşman herkese göstermiştir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Milli Savunma Üniversitesi’nin önemine dikkat çekerek; "Bugün de geleceğimiz için de komutaların subayları yetiştiren MSÜ’en beklentimiz büyüktür. Demokrasimizin gelişmesinde üniversitelerimizin önemi son derece açıktır. Herkesin eğitim hakkına sahip olması ,eğitimde fırsat eşitliğinin temin edilmesi için üniversitelerimize önem verdik. Son 16 yılda milletimizle beraber çalıştık beraber ürettik ve Türkiye’yi tam üç kat büyüttük. Her şehrimizde üniversite var bugün. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 milyon gencimiz eğitim öğretim görüyor" dedi. Mezun olacak subaylara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin genç subaylarısınız. Başınız dik alnınız açık. Vesayet odaklarının tarihe karıştığı demokrasinin daha da sağlam hale geldiği bir devletin subayısınız. Bu cennet vatan bugünlere kolay gelmedi. Sizler ülkemiz için güvenli geleceğin inşasında çok görev alacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizler sayesinde muasır medeniyetlere daha kolay daha emin adımlarla gidecek " dedi. 15 temmuz hain darbe girişimine de değinen Başbakan Binali Yıldırım, " 15 Temmuz 2016 cumhuriyeti , demokrasimizi, egemenliğimizi, bütün milletimizi hedef alan hain darbe teşebbüsüdür. Şerefli TSK üniforması altına gizlenmiş alçak FETÖ mensupların milletin silahlarını toplarını gasp ederek milletin üzerine ateş açmışlar demokrasiyi ülkemizini istiklalini karartmak istemişlerdir. Cumhurbaşkanlığımızın güçlü liderliği, hükumetimizin kararlı duruşu, aziz milletimizin meydanları doldurmasıyla beraber alçak teröristlerin hevesleri kursağında kalmış, alçak darbe girişimi bastırılmıştır. Demokrasiye, seçilmiş iradeye sahip çıkan milletimiz darbe yapmaya çalışan alçaklara dersine vermiştir. 15 temmuzun hemen sonrasında vesayet odaklarıyla mücadele etmek demokrasiyi daha da güçlendirmek ve güvenceye almak için bir dizi tedbirler aldık. Bu terör odaklarının ülkemize yaşattığı acıların bir daha olmaması için askeri eğitim alanında da bazı adımlar atmamız gerekiyordu. TSK içinde bu kutsal çatı altında kurmaylık eğitimi görmüş ve ülkemizin milletin bekası için çalışması gereken subaylarını yüzde 72’si birileri bu örgütün tuzağına düşmüş ve bu örgütün parçası haline gelmiş. Bu vahim durumu dikkate alarak adımları ivedilikle attık. Bu adımlardan belki de en önemlisi Milli Savunma Üniversitesi oldu. Bu güzide kurum devletimizin bekası için çok önemli ." dedi. Hain darbe girişiminin milletin hafızasında tazeliğini koruduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, " Bu millet büyük bir badireden sağ selamet çıkmıştır. Millete sadakat, demokrasiye bağlılık en önemli şiarınız olacaktır" dedi. Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı olmayacak.

Hiçbir ülkeyi yönetmek gibi bir hevese de sahip değiliz. Bölgesel ve küresel barışa Türkiye kadar önem veren bir ülke yoktur. Biz yurtta sulh cihanda sulhu istiyoruz. Bunu tesis etmek için çalışıyoruz.Bu Sınırlarımızı dahili ve harici düşmanlara karşı korumakla mümkündür. Bir ülkede yaşanan istikrarsızlık, siyasi kaos bütün bir bölgeyi hatta hatta bütün dünyayı etkisi altına alıyor. Suriye’de yedi yıldır yaşananalar hep beraber şahidiz. Milyonlarca insan evinden barkından oldu bir milyona yakın insan hayatını kaybetti. Türkiye olarak bu iç savaşın bu otorite boşluğunun en büyük bedelini ödeyen ülkeyiz" dedi. Zeytin Dalı Harekatına da değinen Başbakan Binali Yıldırım," Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz ülkemizini sınırlarını güvence altına almak değil aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak bunun ötesinde o bölgede, Suriye’de ,Irak’ta yaşayan mazlum mağdur insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Uluslararası hukuktan, meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat sonuna kadar devam edecektir. Burada herhangi bir gün miat söz konusu değil.Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlı. Afrin’le sınırlı olarak düşünmemiz söz konusu değil. Sınırlarımızı tehdit eden terör nerede varsa orası bizin için hedeftir ve orada gerekli mücadeleyi yapmaktan da tereddüt etmeyiz. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin hem ülkemize, hem Suriye’deki zulüm gören kardeşlerimize yönelik faaliyetleri sona erinceye kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz. Askerlerimizin terör karşısında gösterdiği başarı takdire şayandır" dedi. Savunma Sanayi’ne son 15 yılda 35 miyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Artık ihraç eden ülke konumuna geldik. 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştık. Daha yolun başındayız. Devletimizin TSK’ya her türlü teknolojik imkanı sunuyor. Sunmaya devam ediyoruz. Savunma sanayimizi yerli savunma sistemleriyle güçlendiriyoruz. Yüzde seksene hedefliyoruz " dedi. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının sonunda mezun olanlara diplomalarını verdi.

(Murat Horoz/İHA)