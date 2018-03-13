Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrin’e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz işgal için girmiyoruz, Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz. Batı medyasında moda ikonu edası ile pazarlanana teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri böylece ifşa oluyor” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı 4. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de teröristlerin maskelerinin bir bir düştüğünü söyleyerek, Türk askerinin sivillerle ilgili özel hassasiyet gösterdiğini kaydetti.

“DÜNYANIN DÖRT BİR UCUNDAN GELEN İYİLİK HİKAYELERİ İLE ÜMİTLERİMİZİ TEKRAR YEŞERTTİK”

4. Uluslararası İyilik Ödülleri’nin en prestijli projelerinden birisi haline geldiğini söyleyen Erdoğan, “Bu ödüller hem ülkemizde hem de dünyanın farklı köşelerinde gayret gösteren iyilik neferlerine umut, cesaret ve güç verdi. Bu ödüller vesilesiyle bizler de birbirlerinden değerli hayır faaliyetlerinden haberdar olduk, göz yaşartıcı hikayelere şahitlik ettik. Etrafımızda yaşanan onca savaşa, şiddete ve insanı insanlığından utandıran vahşet görüntülerine rağmen dünyanın dört bir ucundan gelen iyilik hikayeleri ile sevindik, gururlandık, ümitlerimizi tekrar yeşerttik” diye konuştu.

“AFRİN’E GİRDİK GİRİYORUZ, ÇOK FAZLA BİR ŞEY KALMADI”

“Hep beraber izlediğimiz hayat hikayeleri insan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel hasletlerin halen diri olduğunu gösteriyor” diyen Erdoğan, iyilik pınarlarının çorak gönülleri sulamaya devam ettiğini söyledi. Erdoğan, bu yıl ki iyilik ödüllerine layık görülen isimleri tek tek tebrik ettikten sonra, “Dünyanın dört bir yanında diktiğiniz bu iyilik fidanlarının uzun yıllar meyve vermeye devam edeceğine inanıyorum. Bu yıl ki vefa ödülünün de çok anlamlı bir yere gittiğini görüyorum. Vefa Ödülü’nün milletimizin gözbebeği, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı, bölgemizdeki mazlumların muhafızı kahraman Mehmetçiklerimize taktim edilmesinden büyük bir memnuniyet duydum. TSK’mız gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hem vatanımızın güvenliğini temin ediyor hem de terör örgütlerinin zulmüne maruz kalan kardeşlerimizin yardımına koşuyor. Son birkaç gündür Afrin’den yansıyan insanlık dışı manzaraları sizler de görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı dökülüyor. Hamd olsun şuan itibariyle 3 bin 400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin’e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz işgal için girmiyoruz, Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz. Batı medyasında moda ikonu edası ile pazarlanana teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri böylece ifşa oluyor. Mehmetçiklerimiz ÖSO ile beraber teröristlerden temizlediği her toprak parçası ile bölge halkının geleceğini kurtarıyor. DEAŞ bahanesi ile coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni Allah’ın izni, milletimizin duası, kahraman askerlerimizi mücadelesi ile inşallah paramparça ettik ediyoruz. Bir asır önce nasıl Çanakkale’de emperyalist hevesleri kursaklarda bıraktıysak bugün de aynısını tüm güney sınırımız boyunca yapacağız. 911 kilometre Suriye sınırı. İnsanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldırmadan, Afrin’i, Mümbiç’i ve Suriye’nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz. Bütün bu toprakları Suriyeli kardeşlerimizin emniyet ve huzur içinde yurtlarına dönebilecekleri hale getireceğiz. Böylelikle hem bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak hem de Suriye’nin yeniden inşasına yönelik anlamlı bir adım atacağız” şeklinde konuştu.

“DİYANET VAKFIMIZ DÜNYANIN HER YERİNDE TÜM İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YARDIMINA KOŞUYOR”

Bugün aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfının 43. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Yarım asra yaklaşan mazisi ile Türkiye Diyanet Vakfı gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki başarıları ile hayır hasenat faaliyetleri ile göğsümüzü kabartan hizmetlere imza atıyor. Dualarla, sadece Hakk’a ve halka dayanarak kurulan bu müessesemiz hamd olsun bugün dünyanın 140 ülkesinde vakıf geleneğimizin sancaktarlığını yapan bir abideye dönüştü. Bir avuç dert sahibi insanın yıllar önce attığı küçük adım şimdi binlerce öğrenciye sahip çıkan, yüzbinlerce mazlumun dertleri ile dertlenen, her yıl milyonlarca insana dokunan devasa bir hayır hareketinin adı oldu. İnsanlığın ve İslam ümmetinin çok ciddi sıkıntılarla yüzleştiği günümüzde Diyanet Vakfımız dünyanın her yerinde dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Vakfımız sosyal yardımlardan eğitime, cami inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda bir birinden değerli ve kalıcı çalışmalar yürütüyor” ifadelerini kullandı.

“BİZ SİVİLLERİ DE HEDEF ALSAYDIK AFRİN ÇOKTAN DÜŞMÜŞTÜ BEYLER”

30 yıllık bir emeğin ürünü olan 44 ciltli İslam Ansiklopedisi’nin cumhuriyet döneminin en muhteşem kültür hazinesi olarak değerlendirildiğini belirten Erdoğan, “Birçok dilde tercümesi yapılmak suretiyle ansiklopedimiz insanlığın hizmetine sunulacak” dedi.

Diyanet Vakfının her yerde iyilik mühürlerine şahit olduğunu kaydeden Erdoğan, birilerinin Suriye’ye binlerce kamyon dolusu silah ve mühimmat gönderirken, Türkiye Diyanet Vakfı’nın oraya binlerce kamyon insani yardım gönderdiği ve göndermeye devam ettiğini kaydetti. Erdoğan, “Kızılay, AFAD aynı şekilde. Şimdi ben dünyaya sesleniyorum, peki siz ne yapıyorsunuz? Siz varil bombaları, bombalarla Doğu Guta’da binlerce çocuk, yaşlı, kadın öldürürken, siz Suriye’nin genelinde 1 milyona ulaşan insanı öldürürken ve öldüren insana sahip çıkarken biz sadece mağdur ve mazlum olanlara yardım elini uzatıyoruz, aramızdaki fark bu. Bize kalkıp akıl veriyorlar, ‘sivil insanlar ölüyor’ diyorlar, bilerek konuşun, bilmeden konuşmayın. Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Biz sivilleri de hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü beyler. O kadar hassas gidiyoruz ki, aman siviller vurulmasın. Bunlarda böyle bir şey yok. Bunlar için fark etmez, bombaları yağdırıyorlar. Bizi onlardan ayıran bu. Biz bu hassasiyetimizi aynen gözeterek yolumuza devam edeceğiz. Birileri Suriye’de terör örgütlerine yardıma giderken Diyanet Vakfı gibi kurumlarımız, askerlerimiz orada yaraları sarıyor. Adeta oralarda bir sivil savunma görevini icra ediyorlar. Birileri mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden sevilmeye çalışırken, bizim kuruluşlarımız Suriye’den Irak’a kadar tüm insanlığın yüzünü ağarttı” açıklamasında bulundu.

“BAZI UKALALAR DOLAŞIYOR ORTALARDA”

İslam’ın ihsan, ahlak ve merhamet dini olduğunun altını çizen Erdoğan, İslam dini ile ilgili bilgileri örnekler eşliğinde anlattı. Erdoğan, “Birilerinin son zamanlarda söyledikleri birçok şey var. Detaya girmeyeceğim. Onların hepsi Diyanet camiasının ilgi alanındadır ve bu konuda gereğini yapacaklar. Bir şey Akif’in dilinde kendini gayet güzel buluyor, bizim derdimiz, Müslüman olarak bizim hedefimiz ‘doğrudan doğruya Kur’an’dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı.’ Bizim için başka kapı yok. Diğerleri lafı güzaf” dedi.

Bazı hadislerden örnekler veren Erdoğan, “Bazı ukalalar dolaşıyor ortalarda, bu hadisler üzerinde yok şöyle, yok böyle gibi laflar konuşuyorlar. Ben yine tekrar ediyorum, eğer bu Hadis’i Şerifler Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine aynen uyuyorsa bizim için sahihtir ve biz ona uyarız, kim ne derse desin” diye konuştu.

Hadislerden örnekler veren ve nebevi devlet ve irşat metodunun nasıl olması gerektiğini açıkça gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, ”Bu ilahi prensipler bize İslam’ı anlatırken nasıl hareket etmemiz gerektiğinin çerçevesini de çiziyor. Bu ilkelerin özellikle peygamberlerin varisleri şerefini üzerlerinde taşıyan alimlerimiz, ariflerimiz, hocalarımız için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam’a ve Müslümanlara olan ilginin arttığı bir dönemde hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam’ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Atalarımız ne güzel söylemiş, ‘doğru yerinden kalkıncaya kadar yalan dünyayı dolanır gelir.’ Öyleyse alanı boş bırakmayacağız. Tüm Diyanet camiamızın, başta Din İşleri Yüksek Kurulumuz olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanındaki mensupları ile alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. Tüm ilahiyat fakültelerimiz, hocalarımız da alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. Ondan sonra ‘biz vazifemizi yaptık ne oldu’ diyemezler. Bunun çözüme uğraması için bu vazifenin yapılması lazım ki, gelip birileri oraları işgal etmesin. Özellikle iletişim araçlarının bu derece ilerlediği, internetin, sosyal medyanın, cep telefonunun hayatımızın her anına girdiği bir dönemde menfi haber, yorum ve ifadeler çok daha hızlı yayılıyor. Soran ile sorulan arasında kalması gereken beyanlar bir anda milyonlarca insana mal olabiliyor. İlgili ilgisiz birçok kişi bunları maksadı aşacak şekilde, Müslümanları ve İslam dinini karalamak için kullanabiliyor. Müftü ve hocalarımız başta olmak üzere tüm alimlerimizin, ilahiyatçılarımızın azami hassasiyet göstermesini bekliyorum. Kimseyi incitmeyelim, güler yüzlü irşat ve tebliğ vazifemizi yerine getireceğiz. Bu süreçte İslam’ı anlatırken ne kınayıcının kınamasından korkacağız ne de din ve millet düşmanlarına istismar malzemesi vereceğiz. Bilhassa sosyal medyanın ve internetin parıltısına aldanmayacak, bu tür platformlara gönlümüzü kaptırmayacak, dibini görmediğimiz kuyuya asla dalmayacağız. Sözümüzün ağırlığını bir kuyumcu titizliği ile tartarak güzel sözle, güler yüzle, birliğimiz ve sevgimizle insanları İslam’a çağırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“FARK EDİLMESİ EN ZOR DÜŞMAN BİZİM GİBİ GİYİNEN, KONUŞAN, GÖRÜNENDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Birileri bizi ısrarla FETÖ ve DEAŞ’ın, Boko Haram’ın temsil ettiği bu sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyorlar. Sahih ve sahici İslam düşüncesi yerine ehlileştirdikleri özünden ve ruhundan kopardıkları işlerine gelince de rahatça kullanabildikleri bu yapıları bize adeta dayatıyorlar. FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi döktüğü onca kana rağmen Külliye’nin etrafında 29 şehidimiz var. 36 gazimiz var. Bunlar bizde yara. Türkiye genelinde 251 şehidimiz var, 2 bin 193 gazimiz var. Bunlar bizde yara. Biz bunları unutmadık, unutmuyoruz ve unutmayacağız. Hukuk içerisinde de bunun bedelini ödeyecekler. FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi döktüğü onca kana rağmen halen batılı ülkelerde rağbet görmesinin bu örgüte kol kanat germesinin sebebi budur. Aynı şekilde DEAŞ’ın uzun süre bitirilmemesinin, DEAŞ’a katılımların önüne bilinçli bir şekilde geçilmemesinin nedeni de aynıdır. Batılıların jargonuyla söyleyecek olursak DEAŞ ve FETÖ eski Roma’nın sembollerinden Janus’un biri doğuya diğeri batıya bakan iki yüzü gibidir. Bir başka ifadeyle bu iki örgüt Müslümanların arasına sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva atıdır. Her ikisinin de amacı iman ve itikadımızı zehirlemektir. Her iki örgütünde kuruluş gayesi Müslümanlara yönelik operasyonu kolaylaştırmaktır. İslam ümmeti olarak artık şunu görmemiz gerekiyor. Birileri bizi kendi dinimizin kavramlarıyla, kendi dinimize mensup gözüken kadrolarla vurmaya çalışıyor. Yanlışın en tehlikelisi doğruya en yakın olandır derler. Fark edilmesi en zor düşman bizim gibi giyinen, konuşan, görünendir. Mesele beyaz pirincindeki içindeki beyaz taşı bulup çıkarmaktır. Müslüman basiret ve feraset sahibi olarak bir kez ısırıldığı delikten bir daha asla ısırılmamalıdır.”

“MODERN HASAN SABBAHLARIN SAPIK VE SAPKIN DİN ANLAYIŞLARIYLA EVLATLARIMIZI EFSUNLAMASINA, NEO HAŞHAŞİLERE ÇEVİRMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ”

“Hayır, eğitim, cihat gibi dinimizce mukaddes olan kavramların birilerinin sinsi emellerine kolayca maske yapılmasına rıza göstermemeliyiz” diyen Erdoğan, “Özellikle gençlerimizin kopartılıp alınmasına 3-5 şarlatanın elinden mankurtlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz. Unutmayın modern Hasan Sabbahların sapık ve sapkın din anlayışlarıyla evlatlarımızı efsunlamasına, neo haşhaşilere çevirmesine izin vermemeliyiz. Cihad gibi gerçekten çok önemli ve kapsamlı bir kavramın gözünü kan ve vahşet bürümüş katil sürüleri tarafından coğrafyamızın yakılıp yıkılması amacıyla kullanılmasına seyirci kalamayız. Bunun içinde din eğitimine çok büyük önem vermeliyiz. Din eğitimi ve öğretimi çalışmalarının muteber kurumlar, vakıflar ve şahıslar tarafından yürütülmesini sağlamak zorundayız. Yüzyıllardır İslam coğrafyasını aşk ve ilimle ilmek ilmek dokuyan gönül erlerinin bu süreçte daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bizler dini ilimler ve irşat faaliyetleri açısından gerçekten zengin bir kaynağa sahibiz. Anadolu’yu vatan kılan sadece akıncılarımızın kılıç sesleri değil, aynı zamanda dervişlerimizin o hu hu nidalarıdır. Bu yurt bize Sultan Alparslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un olduğu kadar Yunus Emre’nin, Molla Gürani’nin, Hacı Bayramı Veli’nin, Akşemseddin’in de emanettir. Bin yıldır onca saldırıya ve ihanete rağmen bu coğrafyada tutunmamızı sağlayan Kur’an ve sünnet ile kurduğumuz o muhkem bağdır. Bu noktada herkese önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Hocalarımızın vaizlerimizin Kur’an kursu öğreticilerimizin evvela kendilerini çok iyi yetiştirmeleri sonra bu birikimlerini de her cinsiyetten her yaştan insanlarımıza aktarmaları gerekiyor. Unutmayalım ki kainat boşluk kabul etmez. Siz milletimizi irşat etmezseniz, mahallenize, şehrinize, caminize sahip çıkmazsanız oralara bir başkası gelir çörekler. Allah yar ve yardımcımız olsun. Milletimizi Türkiye Diyanet Vakfı gibi dünyanın dört bir tarafında hayır ve hasenatın sancaktarlığını yapan kurumlarımıza daha fazla sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

2018 ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Komisyonlar tarafından ciddi bir çalışma ve titiz bir değerlendirme sonucunda bu yıl Uluslararası İyilik Ödülü verilmesi kararlaştırılan isimler şöyle:

“Hasan Kızıl

İyilik kahramanlarından biri Hasan Kızıl. Hasan, 22 yaşında Mardin Derik’te yaşayan genç bir iyiliksever. Ona ‘hayat tamircisi’ diyorlar. Hasan Kızıl, engelli hayvanlara kendi imkânlarıyla yürüteç ve protez yapıyor. İlk zamanlar oyuncaklardan, hurdacılardan bulduğu malzemelerden yürüteçler yapmaya çalışan Hasan, kendini hayvanlara adıyor ve onlara gönüllü olarak hizmet veriyor. Bugüne kadar Türkiye’nin her yerinden 200 hayvana protez yapmış, iki tane ise yurt dışına göndermiş. Hasan Kızıl’ın en büyük hedefi 4 ayağını kullanamayan hayvanlar için biyosensör teknolojisini kullanarak biyonik ayaklar geliştirmek. Üniversite sınavına hazırlanan Hasan Kızıl, hayvanlarla daha yakından ilgilenebilmek için veteriner olmak istiyor.

SEVDE SEVAN USAK

Tanzanya’da Masaili bir çiftçi ile evli olan Sevde Sevan Usak, bölgedeki çocukların ve kadınların eğitimine destek oluyor. Sevde Sevan Usak, sadece bunlarla yetinmiyor; okul bahçelerine ağaçlar dikiyor, komşular için meyve bahçeleri yapıyor. Yaşadığı Masaili bölgesinde elektrik ve su bulunmadığı için Türkiye’deki STK’larla görüşerek bölgeye su kuyuları yapılabilmesi için STK’ları harekete geçiriyor ve bölgede 4 su kuyusu açılmasına yardımcı oluyor. Sevde Sevan Usak, bir süre sonra Türkiye’den denemek üzere sorgum, fiğ ve arpa tohumları götürerek bölgeye ekiyor. Bunlarla birlikte bölgedeki açlığa bir çözüm olması açısından yine Türkiye’den sebze tohumları getiriyor ve bunları eşiyle birlikte kuyulardan birinin yakın olduğu araziye ekiyorlar ve burada da çok verimli sonuçlar alıyorlar. Bu araziye ektikleri sebzelerin yetişmesi sonucu sebzeleri Ramazan ayı boyunca tüm bölge halkına iftarlık olarak dağıtıyorlar. Yakın bir zamanda Afrika’da bir okulun bahçesine 160 tane meyve ekiyorlar ve bu süreçte bölgedeki tüm okulları ağaçlandırmayı planlıyorlar. İyilik gönüllüsünün hedefi ise Afrika’yı bir milyon ağaçla donatarak, Afrika’nın çehresini değiştirmek.

KANBER BOZAN

Kanber Bozan, 49 yaşında İstanbul Üsküdar’da bir bakkal. Bakkal dükkanının bir kısmını kütüphaneye çevirmiş, mahallenin çocuklarına kitap dağıtıyor ve okudukları kitap karşılığında onlara istedikleri bir şeyi bedava veriyor. Çocukların sevgili Kanber amcası, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve durumu olmayanların istediklerini alabilmelerini kolaylaştırmak için kitap karşılığında alışveriş imkânı sağlıyor. Sosyal medyada da oldukça fazla ilgi gören projeye birçok ilden kitap gönderilmiş. Hatta Kamber Bozan’a 5-6 ay içinde 2 bine yakın kitap gelmiş.

Yahya Hashemi-Ala Abdelrazaq Jabur

Kanada’nın Montreal kentinde Müslüman lokantasında parası olmadığını söyleyen herkese ücretsiz yemek verilmekte. Bu küçük lokantanın sahibi Yahya Hashemi ve ortağı Ala Abdelrazaq işletmelerinin kapısına İngilizce ve Fransızca astıkları notla; parası olmayanlara ücretsiz yemek vereceklerini duyurmuş. Bu lokanta sahipleri ‘Aç olanı doyurmak inancımızın gereği. Ayrıca bu ülke bize çok şey verdi, biz de Kanada’ya bir şeyler vermek istedik. Bir insan parası olmadığını ve yemek istediğini söylerse, neden ve sebep sorulmadan güler yüzle ona yemek verilir’ diyor. Bu yardım halkasına müşteriler bile katkıda bulunuyor ve bir sonraki parasız müşterinin hesabını ödüyorlar.

MAHMUT KARAMAN

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman gündüzleri üniversitede hoca. Geceleri ise evsizlere, kimsesizlere el uzatan bir yardımsever. Mahmut Karaman, Kardeşlik Seferberliği oluşumunda yer alarak yoksul ve Suriyeli ailelere, yeni evlenen çiftlere ev eşyası ve gıda yardımı yapılmasına öncülük ediyor. Türkiye genelinde 40 ayrı yerde faaliyet gösteren Kardeşlik Seferberliği gönüllüleri, hiç bir ayrım yapmadan ihtiyaç sahibi herkesin ve her canlının yanında olmaya çalışan sivil bir oluşum olarak dikkati çekiyor. Kendi imkânlarıyla oluşturduğu aracıyla da günde yaklaşık 500 evsize çorba ve ekmek dağıtan Karaman, bu büyük iyiliği şu üç kelimeyle özetliyor: ‘Komşum aç yatmayacak.’

MUHAMMED BZEEK

Aslen Libyalı olan Muhammed Bzeek 62 yaşında. 1978 yılında ABD’ye göç etmiş ve o zamandan beri kimsesiz çocukları evlat ediniyor. Evlatlık aldığı 80 çocuğun 10’unu kaybetmiş. Muhammed Bzeek, Şikago’da elektronik mühendisliği üzerine eğitim almış, Los Angeles’ta çalışmaya başlamış. Muhammed ve eşi 1995’te artık sadece ölüm döşeğindeki çocukları evlat edinmeye karar vermişler. O tarihten itibaren evlerinin kapılarını hastanelerde, soğuk odalarda ölümü bekleyen onlarca çocuğa açmışlar. Muhammed Bzeek’in eşi 2015 yılında hayatını kaybetmiş. Fakat o, eşi öldükten sonra da kimsesiz çocuklara bakmaya devam etmiş. O ölümcül hastalığa yakalanmış kimsesiz çocuklara ışık olmak istiyor.

LEVENT UÇKAN

Levent Uçkan, Kadıköy Tarihi Hasanpaşa Camii’nin din görevlisi. O, sokak çocuklarına ve sokakta kalanlara rehabilite çalışmalarında bulunmaya çalışıyor. Cami eşrafıyla birlikte önemli günlerde ve belli zamanlarda yöre günleri yapmaya başlamışlar ve bu sayede mahallenin dokusunu korumaya çalışıyorlar. Caminin hizmeti bunlarla bitmiyor. Muhtarlık ve hayırseverler aracılığıyla verilen akşam yemekleri sayesinde çok sayıda öğrenci 4 yıldır kahvaltı ve akşam yemeği için Hasanpaşa Camii’ne gidiyor.”

(Derya Yetim - Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin /İHA)