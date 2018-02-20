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"Afrin konusunda haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Afrin konusunda" haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor” dedi.

20 Şubat 2018 Salı 09:34
"Afrin konusunda haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esed rejimi ve terör örgütü PYD/YPG’nin Afrin konusunda anlaştığı iddialarına değindi. Kalın, “Afrin konusunda ‘rejim ile PYD/YPG anlaştı’ haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı. Harekattan dönüş olmadığını belirten İbrahim Kalın, “Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak” dedi.

Son Güncelleme: 20.02.2018 09:48
Anahtar Kelimeler:
Afrin Son DakikaAfrinPropaganda
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