Aday olmayan mevcut milletvekilleri açıklandı

24 Haziran’da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti’den Mehmet Müezzinoğlu, Ahmet Davutoğlu, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, İsmail Kahraman gibi isimler müracaatta bulunmadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmayan mevcut milletvekillerinin isimlerini açıkladı. Buna göre Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider, İsmail Kahraman milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapmadı.

(lker Turak/İHA)