Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalar’daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Peygamberi, kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir medeniyetin mensubuyuz” dedi.

Yenikapı’da düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi İstanbulların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Mitinge, karadan ve denizden yüz binlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte helikopterle gelirken, Başbakan Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte deniz yoluyla miting alanına geldi. Coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yıldırım, bakanlar, belediye başkanları, milletvekili adayları, eski Başbakan Tansu Çiller katıldı. Erdoğan konuşması sırasında projelere ilişkin sinevizyon gösterimi de yapıldı. Erdoğan mitingde hayvan haklarından, Millet bahçelerine, Kanal İstanbul projesinden yeni yapılacak olan bilim merkezlerine kadar birçok konuya değindi.

“HALİÇ TERSANESİ’Nİ BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ YAPIYORUZ”

Erdoğan, konuşmasında Avrupa’nın en büyük teknoloji merkezinin Haliç Tersanesi yerine yapılacağını müjdeleyerek, “Haliç’te bir bilim ve teknoloji merkezi kuruyoruz. Haliç Tersanesi’ni bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Haliç Tersanesi devasa bir bilim ve teknoloji merkezine dönüşecek. Avrupa’nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi olacak. Yatırım bedeli yaklaşık 5 kat trilyon olan 10 adet sağlık projemiz devam ediyoruz. 2682 yataklı Başakşehir şehir hastanesi yapımı devam ediyor 2 yıla kadar tamamlanacak. Sosyal hayatta İstanbul’da 30 yeşil alan ve 5 büyük millet bahçesini hayata geçiyoruz. Atatürk havalimanı tamamı yeni havalimanının hayata geçmesiyle birlikte millet bahçesine dönüşüyor. Amerika’daki Central Park’ın 3 buçuk kat büyüklüğünde bir millet bahçesi. Bize bu yakışır” dedi.

“TAKMIŞ KAFAYI BİZİM BÜYÜK KÜLLİYEYE”

29 Ekim’de 3’üncü havalimanının açılacağını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“29 Ekim’de havalimanını açıyoruz. Havalimanı açılışı ile birlikte burada da millet bahçesinin yıkım çalışmaları başlıyor. İstiyoruz ki İstanbul’umuz bu güzelliklere bir anca önce sahip olsun. Bay Muharrem senin havsalan böyle bir projeyi alır mı? Zaten karşı çıktılar. Anlamaz bugün Panama’yı panama yapan Panama Kanalı’dır. Süveyş Kanalı, Mısır’ın en büyük maddi kaynağı. Bunların havsalan almaz. Çıkıyor hala ileri geri konuşuyor. Gerçekleri söyle hayatınızda zaten bir şey yok. Gereğini 1 hafta sonra yapacağız. Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy’deki en büyük parklar yapılacak. İmar planı tamamlanan proje ile sosyal ve kültürel alanalar yapacağız. Meşhur Tophane’de muhteşem bir kruvezör limanı devam ediyor. Çamlıca televizyon radyo projelerini de hayata geçiyoruz. Yeni havalimanı personelimizin sıkıntı yaşamaması için yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk projeyi de hayata geçireceğiz."

Erdoğan konuşmasının devamında yapılan yol projelerinden bahsederek, “Sabiha Gökçen yetmiyor yeni bir pist ve terminal binası daha yaptık. Anlamazsınız anlamazsınız. İşte onun için o dev havalimanını yapıyoruz. İlk açılışta yılda 90 milyon uçak kapasitesi olacak. 2023’de 150 milyon yolcu kapasitesi olacak. Öyle zannediyorum ki bunlar uçaklarla inmeyecek kanılarla gelecek. Büyük devlet olmak bunu gerektirir. Takmış kafayı bizim büyük külliyeye. Bir hatıramı anlatacağım Sayın Putin’in ilk gelişi. Süzüp büyük, büyük devlet olmanın alameti budur’ dedi. Aynı anda orada biz 2 bin 500 kişiye yemek verebiliyoruz. Bu onları rahatsız ediyor. Bu, bu devletin nerede olduğunu gösterir. Gelen kim Muhtar, muhtar kim sizin kabullenmeyeceğiz insanlar” diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL PROJESİ

Projeler arasında bulunan yerli otomobil konusuna da değinen Erdoğan, "Yerli milli otomobil akülü olacak. Elan Musk Tesla’nın sahibi biliyorsunuz. Davet ettik geldi kendisi de. Kendisi ile bunları konuştuk. Bay Muharrem görüyorsunuz biz bir şeyler yapıyoruz. Bir de made in Turkey diye bize ait bir araç olsa güzel olmaz mı niye rahatsız oluyorsunuz. Ben 5 tane babayiğit aradım bu 5 babayiğit’i buldum. CEO’u da onlar buldu CEO çalışmasına başlıyor. Son 16 yılda İstanbul’a 17 kilometrelik bir tren ve metro hatta inşa ettik. İstanbul’u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmış olacağız" dedi.

“ADADAKİ ATLARI FAYTONLARIN BOYUNDURUĞUNDAN KURTARACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hayvan haklarını koruma yasası ile ilgili yeni çalışmalarında yapılacağını ifade ederek, “Adalar’daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir medeniyetin mensubuyuz. Sevgili peygamberimiz bir gün sahabelerse giderken yolda bir köpek leşi var. Yanındaki sahabeler burunlarını tıkıyor. Fakat Efendimiz dişlerine bakıyor, ‘dişleri ne kadar da güzelmiş’ diyor. Biz böyle bir medeniyetiz. 5119 sayılı yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör bugün tutuklandı. Olayın kabul edilebilir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek çok çok önemli” diye konuştu.

“MEĞERSE BUNLARIN VİZYONU KEK KADAR KEK”

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye de eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Muharrem İnce din hürriyeti üzerinden ahkam kesiyor. Çok enterasan. Daha düne kadar din derslerine karşı çıkan siz değil misiniz. Maşallah şimdi camiden çıkmıyor. Maşallah ama biz buna üzülmeyin. Tam aksine seviniriz. Şimdi maşallah bıraksalar ilahiyatlarda hocalık yapacaklar. Bunlar ucuz oyun Muharrem dürüst ol. Bütün bilbordlara seçim kampanyalarında kendi ana dillerinde kampanya yapabilmenin önünü biz açtık. İstismar peşinde, dün biz bu hakları getirirken hakkımızda demediğini bırakmamışlardı. Yalova’da kendisinin dershane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığını, bu yüzden cezalar ödediğinden bahsetmiyor. Eğer dürüstsen Zeytinburnu’ndaki bizim kıraathanesine gel. Ben sana sadece belediyemizin yaptığından bahsediyorum. Bizim belediyemizin ulaştığı yerlere sizin kudretiniz ulaşamaz. Maalesef meğerse bunların vizyonu kek kadar kek. Bunların sadece sözleri değil hayatları yalan” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce’nin Selahattin Demirtaş’ı ziyaretine de eleştiren Erdoğan, “Ellerinden gelse Türkiye’yi yasakların kol gezdiği baas rejimine döndürürler. Bu millet Türkiye’nin CHP zihniyetinin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Çıkıyor fakirlikten bahsediyor. Hamdolsun nereden nereye geldik. Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit İstanbul Vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye Vakti diyor muyuz?" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasınında sonunda ise İstanbul Milletvekilleri tek tek sahneye çağrılarak vatandaşlara takdim edildi.

(İHA)