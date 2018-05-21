Acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

TSK: "21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır."