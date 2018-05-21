TSK: "21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır."(İHA)
Acı haber: 2 şehit, 2 yaralı
TSK: "21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır."
21 Mayıs 2018 Pazartesi 22:33