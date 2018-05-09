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ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini değerlendirdi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD’nin İran’la yapılmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı hakkında, “Maalesef ABD’nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip” değerlendirmesinde bulundu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:46
ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini değerlendirdi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD’nin İran’la yapılmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı hakkında, “Maalesef ABD’nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip” değerlendirmesinde bulundu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD’nin İran’la yapılmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirdi. İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşma yoluna gitmenin önemli bir zemin olduğunu aktaran Çelik, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini raporlarıyla teyit ediyor. ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olması daha iyi bir tabloya hizmet etmez. Türkiye’nin tüm nükleer silahlar hakkındaki ilkeli tutumu en yüksek standarda sahip yaklaşımı temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK MÜZAKEREYE İHTİYAÇ DUYULAN BİR DÖNEMDEYİZ"

Çelik; İngiltere, Almanya ve Fransa’nın yayımladığı ortak bildiride, anlaşmaya bağlılığın vurgulandığını, anlaşmanın ortak güvenlik için önemini koruduğunu ve anlaşmanın İran’ın nükleer programı hakkındaki ihtilafın uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için bağlayıcı karar olmayı sürdürdüğünün vurgulandığını ifade etti. Çelik, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Maalesef ABD’nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip. İran’ın anlaşmayı ihlal ettiğine dair hiçbir delil yokken ABD’nin bu kararı alması, müttefikleri ile tam zıt pozisyon alması demek. İran’ın anlaşmayı ihlal ettiğine dair hiçbir delil yokken ABD’nin bu kararı alması, müttefikleri ile tam zıt pozisyon alması demek. Daha çok müzakereye ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Kuzey Kore ile ağır problemler diplomasi ile çözülürken ve bu diplomasi için yeni bir umut olmuşken, İran’ın uyduğu ve işleyen bir anlaşmanın bu şekilde zedelenmeye çalışılması çok yanlış.”

(İHA)
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