ABD’den IKBY seçimlerine destek sözü

ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) önümüzdeki Eylül ayında yapılması planlanan milletvekili seçimlerine destek vereceği açıklandı.

Irak genelinde 12 Mayıs’ta yapılan seçim sonrası özellikle Süleymaniye kentinde patlak veren siyasi krizi çözmek için bugün Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne (IKBY) gelen McGurk Süleymaniye’de seçim sonuçlarına itiraz ederek siyasi süreçten çekilmekle tehdit eden Kürt siyasi partileri başkanlarıyla bir araya geldi. Muhalif Değişim Hareketi (Goran) Süleymaniye’deki Genel Merkezi’nde yapılan toplantı ardından açıklama yapan Değişim Hareketi Diplomasi Ofisi Sorumlusu Hoşyar Ömer, ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ın, Eylül ayında yapılacak milletvekili seçimlerini destekleyeceği sözünü verdiğini açıkladı.

Seçim sonuçlarına itiraz eden tarafların tavırlarını değişmediğini ifade eden Ömer “Seçim sonuçlarının iptal edilmesi konusunda ısrarımız devam ediyor” dedi. IKBY’de seçimlerin şaibeli geçtiğini iddia eden Goran Hareketi Lideri Ömer Seyit Ali, Kürdistan İslami Birliği Genel Sekreteri Selahattin Bahattin, Kürdistan İslami Topluluğu Lideri Ali Bapir ve Demokrasi ve Adalet için Koalisyon Başkanı Berhem Salih ile bir araya gelen McGurk, söz konusu partilerden siyasi sürçten çekilmemelerini ve Bağdat ile görüşmelere devam etmelerini söyledi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)