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"5 yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum"

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “İftar sofralarında siyasi konuşma yapmıyorum. Ayrıca yeryüzü sofralarına gidiyorum. Bu şekilde halk tipi iftarlara gidiyorum. Ama 5 yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum” dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 22:02
"5 yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum"

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “İftar sofralarında siyasi konuşma yapmıyorum. Ayrıca yeryüzü sofralarına gidiyorum. Bu şekilde halk tipi iftarlara gidiyorum. Ama 5 yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum” dedi.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, gün içerisinde İstanbul’da katıldığı bir dizi programın ardından Beylikdüzü’nde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Muharrem İnce’ye Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Dualarla başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı. Yapılan iftarın ardından bir konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadir gecesi herkesten her şeyden çok Allah sevgisine güvenenler ve onun yolundan ayrılmayanlar için hayırlıdır. Allah Kabul etsin, tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin. Tüm dualarımızı Allah kabul etsin. Az önceki duygularımla bahsettiğim güzel manevi ulvi duygularımla ve bütün bu duygulara ve anlayışa hizmet edeceğine inandığım, onunla mutlu, huzurlu, başarılı ve çağdaş bir Türkiye kuracağımıza emin olduğum sayın Muharrem İnce’yi sizlerin huzurunuza davet ediyorum” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, iftar sofralarında siyaset konuşmadığını belirterek, “4 miting yaptım. Ben onlardan biri değilim. İftar sofralarında siyasi konuşma yapmıyorum. Ayrıca yeryüzü sofralarına gidiyorum. Bu şekilde halk tipi iftarlara gidiyorum. Ama 5 yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum. Buradan Silivri’ye gideceğim. Orada da miting yapacağız. Her tarafı eşimle birlikte selamlıyoruz. Yarın da Diyarbakır’a gideceğiz, ben bugün yoruldum dedi. Bir baktım kız kardeşim buradaydı. Bana azcık benzese eniştenin işinin zor olduğunu tahmin edersiniz. Kadir Geceniz mübarek olsun, oruçlarınız kabul olsun. Ben hepinizi kardeşimle beraber selamlayıp aranızdan ayrılayım” diye konuştu.

(İHA)
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