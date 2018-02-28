Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119070
ALTIN
161.226
DOLAR
3.8026
STERLİN
5.2472
EURO
4.6450
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

“28 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız"

“28 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "28 Şubat sürecinin Türkiye’ye maliyeti 390 milyar dolar. Çıkan ağır faturalar da millete ödettirildi. Başarılı veya başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir” ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:26

“28 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "28 Şubat sürecinin Türkiye’ye maliyeti 390 milyar dolar. Çıkan ağır faturalar da millete ödettirildi. Başarılı veya başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir” ifadelerini kullandı.

“28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı” programı Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Başbakan Yıldırım, sözlerine ebedi aleme göçen dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’a rahmet dileyerek başladı ve Türkiye’nin Erbakan’ı daima sevgiyle, hayırla ve dualarla yad edeceğini söyledi. Erbakan’ın Türkiye’nin siyasi hayatında önemli bir yeri olduğunu dile getiren Yıldırım, "O, inançların, hayat tarzının ağır bir baskı altına olduğu dönemlerde siyaset yaptı. O dönemde devlet ve millet arasındaki mesafe ne yazık ki çok açılmıştı. Türkiye üzerinde egemen güçlerin ağır bir vesayeti vardı. Çoğu okumuşlar, aydınlar, yerli ve milli değerlerimize yabancılaşmışlardı, siyaset kurumu zayıflatılmış, itibar suikastine uğramıştı. Erbakan hoca milletin değerlerini esas alan, farklı bir siyasi anlayışı ile yola çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Ancak o sabırla, metanetle yürüyüşünü ve duruşunu bozmadan derdini, davasını ömür boyunca anlattı. Derdi, davası maddi manevi kalkınmış büyük Türkiye’ydi. Hamdolsun ki onun hayalini bugün Türkiye, AK Parti gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK MİLLETİMİZE ÖZGÜVEN KAZANDIRDI"

Erbakan’ın vakur duruşu ile özgürlüklerin kapısını araladığını anımsatan Yıldırım, Erbakan’ın çatışmayı, gerilimi değil, emeği ve alın terini esas aldığını kaydederek, Sultan Alparslan’ın, Sultan Fatih’in, Sultan Abdulhamid Han’ın izinden yürüdüğünü ifade etti. Yıldırım, "Erbakan hoca daima milletten yana oldu, milletin hukukunu savundu. Bunu yaparken devleti de örseletmedi, itibarsızlaştırmadı. Hiç kimseyi ötekileştirmedi. İncindi ama kimseyi incitmedi. Daima büyük düşündü ve vatandaşı da büyük düşünmeye çağırdı. Darbeciler yaptıkları darbenin bin yıl devam edeceğini söylediklerinde büyük bir bilgelikle ’28 Şubat günlerden bir gündür’ dedi. Kimsenin canı yanmasın diye kendine haksızlık yapanların dahi hukukuna sahip çıktı. Herkesin inandığı gibi yaşama hakkını savundu. Hak ve özgürlükleri baskı altına almaya çalışanlara demokrasiyi savunarak cevap vermeye çalıştı. Siyasette nefret dilini reddetti, uzlaşma ve güven duygusu getirdi. Bin yıllık değerlerimizi siyasetle yeniden devlet hayatına taşıdı. Daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu hep söyledi, bunda ısrar etti. Çalışarak kazanacağımızı anlattı. ’Önce ahlak ve maneviyat’ diyerek, maneviyatı ret ve inkar ederek hiçbir yere varamayacağımızı daima anlattı. Anadolu’nun yoksul çocuklarına büyük hedefler gösterdi. Devlet ve toplumun kucaklaşmasına liderlik etti. Büyük milletimize özgüven kazandırdı. Fikirleri bugün daha iyi anlaşılmış ve kabul edilmiş olan muhterem hocamıza rahmet diliyorum" diye konuştu.

"MİLLETİN SEVGİLİSİ ERDOĞAN’I HAPSE ATTILAR"

Türkiye’nin yakın tarihte darbelerden çok çektiğini ifade eden Yıldırım, demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odaklarının, devletin gücüyle, istemedikleri siyasetçilere ve siyasi iradeye sürekli ayar verme hevesinde olduklarını aktardı. Yıldırım, bu vesayet odaklarının balans ayarı yapmaya çalıştıklarını, siyasete ve demokrasiye müdahale ederek milli iradeyi baskı altında tutmaya çalıştıklarını ifade etti. 28 Şubat 1997’de Türkiye’nin başında seçimle gelmiş meşru bir iktidar olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Darbeciler sivil ve meşru iktidara karşı 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de olduğu gibi gayri meşru bir müdahaleye kalkıştılar. İnançlarını yaşayan insanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Üniversiteleri Anadolu insanına çok gördüler, dar ettiler. Toplumsal düzen, demokrasi üzerine değil, korku, baskı üzerine inşa edildi. Çeşitli dayatmalarla hükümete yönelik tehdit ve baskılar arttırılarak hükümeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Üstelik bunu da siyaseti kullanarak yaptılar. ’Vatandaşlık haklarını herkes kullanamaz’ dediler, meşru partileri gayrimeşru ilan ettiler, millet iradesiyle seçilmiş siyasetçileri toplumun nazarında değersizleştirdiler. Açık ayrımcılık yapıp zulüm ettiler. Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar, ikna odaları kurdular, o odalarda her türlü baskıyı yaptılar, Kur’an kurslarını yok edeceğiz diye bütün meslek okullarını kapattılar. Bu ülkenin bazı evlatlarına vatandaşlık hakkı bile çok görüldü. Anadolu insanının sahip olduğu firmalar fişlendi, ticari hayatları sonlandırıldı. Medya kontrol altına alındı. Aydınlar, yazarlar andıçlandı. Siyasi partiler kapatıldı. Türkiye üzerinde oynan bu çirkin oyunla, siyasi ve demokratik düzen yara aldı, en önemlisi de ekonomi ciddi anlamda bozuldu. Türkiye süratle 2000-2001 krizine sürüklendi. O dönemin zorbaları sadece insanların hukukunu çiğnemedi, siyaset kurumunu da işlevsiz hale getirdi. Ömrünü Türkiye’ye adamış bir başbakana ve ekibine alenen zulüm ettiler. Milletin sevgilisi olmuş İstanbul Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hapishaneye attılar. Ekonomik olarak Türkiye’yi çökerttiler, bankalar hortumlandı, milyarlarca dolarlar bir cepten başka bir cebe aktarılarak devletin kasasından çalındı. Onlarca banka iflas etti, yapılan hesaplara göre 28 Şubat sürecinin Türkiye’ye maliyeti 390 milyar dolar. Çıkan ağır faturalar da millete ödettirildi. Gayrisafi milli hasılanın 3’te biri buharlaştı gitti. Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldı, başarılı veya başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. Bugün 28 Şubat’ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

(Yağmur Yıldız - İlker Turak/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep Akdağ CHP’yi ziyaret etti
Recep Akdağ CHP’yi ziyaret etti
"Artık Türkiye’de kimse..."
"Artık Türkiye’de kimse..."
"28 Şubat’ta siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar..."
"28 Şubat’ta siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar..."
SP bir ittifakta yer alacak mı ?
SP bir ittifakta yer alacak mı ?
Recep Akdağ MHP Grubunu ziyaret etti
Recep Akdağ MHP Grubunu ziyaret etti
Hükümetten ABD’ye bir tepki daha
Hükümetten ABD’ye bir tepki daha
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim