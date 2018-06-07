“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimidir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Teşkilatı tarafından düzenlenen geleneksel vefa yemeğine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve milletvekili adayları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe başkanları ve partililer katıldı. İftar yemeğinde konuşan Adalet Bakanı Gül, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak, 24 Haziran seçiminin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu belirtti. Bakan Gül, “AK Parti memleketin istiklal ve istikbal mücadelesini yapan kutlu bir yolculuğun adıdır. AK Parti 7’den 70’e 80 milyon vatan evladına hizmet etmenin yarışın, sevdanın adıdır. AK Parti mevki ve makam değil, ülkeye hizmet etmenin tabelasıdır. Milletin tabelasını kendi elleriyle bastığı, milletle bütünleşmiş, bir partidir. Bizim için memleketimizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesi her şeyin başımdadır” dedi.

“24 HAZİRAN SEÇİMLERİ TÜRKİYE’NİN KADER SEÇİMİDİR”

24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Bakan Gül, “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimleridir. Bütün mahalle başkanlarımızdan o mahallenin Recep Tayyip Erdoğan’ı olarak kapı kapı gezeceğine inanıyorum. Bütün mahalleler sizlere emanet. Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, bayrağımıza, istiklalimize, istikbalimize 24 Haziran da destek için kapı kapı dolaşacağız” şeklinde konuştu.

(İHA)