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2 ili valisi merkeze alındı

Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 2 ilin valisi merkeze alınırken Burdur ve Kırşehir valiliklerine mülkiye başmüfettişleri atandı.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:37
2 ili valisi merkeze alındı

Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 2 ilin valisi merkeze alınırken Burdur ve Kırşehir valiliklerine mülkiye başmüfettişleri atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile Sinop Valisi Hasan İpek merkez valiliğine atandı. Çiftçi’den boşalan göreve İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Hasan İpek’ten boşalan Sinop Valiliğine ise Sındıklı Kaymakamı Köksal Şakalar atandı. Mülkiye Başmüfettişleri Hasan Şıldak Burdur Valiliğine, İbrahim Akın Kırşehir Valiliğine atandı.

Söz konusu atamalar, İçişleri Bakanlığının 14 Mayıs 2018 tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine 10 Haziran 1949 tarihli ve 5442 sayılı kanunun 6’ıncı maddesi ile 23 Nisan 1981 ve 2451 sayılı Kanunun 2’inci maddesine göre 14 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Bakanlık müşavirliği görevine Murat Doğanay’ın atanması gerçekleştirildi.

(Caner Ünver/İHA)
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