“1924’ten bu güne Türkiye AK Parti dönemi gibi büyüseydi..."

Başbakan Binali Yıldırım, “1924’ten bu güne kadar eğer Türkiye AK Parti dönemi gibi 5.8 büyümüş olsaydı, bugün milli geliri 2.6 kat daha fazla olacaktı. Başka bir deyişle 2.3 trilyon dolara ulaşacak dünyanın 7’nci büyük ekonomisi olacaktı” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincan Sanayici ve İşadamları Derneği (ERSİAD) tarafından özel bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Programın yapıldığı salona gelen Başbakan Yıldırım, İstanbul’da bulunan hemşerileri tarafından coşkulu bir şekilde karşıladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte Başbakan Binali Yıldırım, hemşehrileriyle birlikte orucunu açtı.

“TERÖRÜN BELİNİ KIRDIYSAK, İNSANA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLA BAŞARDIK”

İftar programında konuşan Başbakan Binalı Yıldırım, “Devlet milleti için vardır, milletinin hayalleri için vardır, milletinin beklentileri için vardır ama takdir edersiniz ki her şey devletin imkanlarıyla olmuyor. Çünkü ihtiyaçlar sınırsız kaynaklar sınırlı. O zaman vakıflar devreye giriyor, sosyal sorumluluklar devreye giriyor. Vakıf faaliyeti 2 türlü yapılır. Cemiyet işlerinin iki yönü vardır kimisi vaktiyle hizmet eder kimisi nakdiyle hizmet eder. Vaktiyle hizmet edenin de nakdiyle hizmet edenin de başımızın üzerinde yeri vardır. Nesillerin elinden tutan, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına koşan en önemlisi en büyük yatırımı insana yapan köprü bir ocaktır EKEV. 40 Bin öğrenci dile kolay sadece Erzincanlılara değil Türkiye’nin her tarafındaki gençlere elini uzatan desteğini sağlayan Türkiye genelinde hizmet ağını yaygınlaştırmış bir vakıftan bahsediyoruz, bir başarı hikayesinden bahsediyoruz. Üyelerimiz 25 yıldır burs eğitim imkanından yararlanan öğrencilerimizi kendi evlatları gibi görerek, kendi içlerinden daha fazla emeği bu yavrularımıza bu genç kardeşlerimize harcıyorlar. Onlar biliyor ki taşa, toprağa yapılan yatırımın ömrü bellidir 50 sene ya da 100 senedir, bina yaparsınız ancak bu kadardır. Ancak insana yapılan yatırımın ömrü nesilden nesle devam eder. Onun için eğitim eğitim. İnsana daha çok yatırım. Terörün belini kırdıysak Doğu ve Güneydoğu’da devlet hakimiyetini sağladıysak insana yaptığımız yatırımla olmuştur. O bölgelere yaptığımız yatırımla olmuştur. İnsanı yücelterek, devletimizi yücelterek olmuştur” dedi.

“YURTİÇİNDE TAARRUZ ESASLI MÜCADELEMİZ BAŞARIYLA SONUÇLANDI”

Türkiye’nin yurtiçinde de yurtdışında da terörle mücadele ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Suriye üzerinden ülkemize yapılan DEAŞ, YPG, PYD saldırılarını hatırlayın. Terörle mücadele hem yurtiçinde, hem yurtdışında üzerine gittikçe büyük boyutlara ulaştı. Bir karar aldık ve yurtiçinde terörle mücadeleyi savunma esaslı değil, taarruz esaslı yapacağız dedik. Yurtdışında da terörü yok edeceğiz dedik ve 24 Ağustos’ta da Fırat Kalkanı Harekatını başladık. Darbeden çıkmış çok büyük darbe almış Türk Silahlı Kuvvetleri Elbab’ta Cerablus’ta destanlar yazdı, terör örgütlerine hak ettiği cezayı yazdı. Yurtiçinde de taarruz esaslı mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Hatırlayın görevi aldığım ilk gün söylediğim bir cümle var, milletimin içi rahat olsun, Türkiye’yi bu terör belasından kurtaracağız, terörü Türkiye’nin gündeminden çıkartacağız dedik. Bugün bayrağımız Gabar’da da, Cudi’de, Ağrı Dağı’nda da dalgalanıyor. Devletin iradesi yurdun her köşesinde var” dedi.

“KRİZ GELECEK DEDİLER, TÜRKİYE BÜYÜMEDE DÜNYADA BİR NUMARA OLDU”

Türkiye’de kriz olacak diyorlardı, ülke büyümeye devam etti diyerek konuşmasını sürdüren Başbakan Yıldırım, “Bununla da yetinmeyerek 2017’ye giderken, darbeyle sonuç alamayanlar ekonomi ile üzerimize geldiler. 2016 Kasım-Aralık aylarında kur üzerindeki oyunlar Türkiye battı, büyümeyecek, 2017’de büyük bir krizle karşı karşıya kalacak diyenlerin sesleri hala kulaklarımızda, sizin evladınız, reisin hükümetinde hızlı bir şekilde kararlar aldık. Kriz gelecek yerle bir olacak dedikleri Türkiye dünyada büyümede bir numara oldu. Yüzde 7,4 büyümeyi sağladı. Diyorlar ki, bu büyüme sanal diyorlar. 2002’de kaç konut satılıyordu. Şimdi kaç konut satılıyor. 1 milyon 450 bin konut satılıyor. 2002’de 300 bine kadar konut satılıyordu, neresi sanal? 9 bin traktör satılıyordu, şimdi 73 bin traktör satılıyor. Bahane ararsan çok, başarı ararsan kolay değil. Bahane her kişinin işidir, başarmak er kişinin işidir” şeklinde konuştu.

"1924’TEN BU GÜNE KADAR EĞER TÜRKİYE AK PARTİ DÖNEMİ GİBİ 5.8 BÜYÜMÜŞ OLSAYDI..."

Türkiye’nin üst üste büyüdüğünü söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Eskiden cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın kapalı kapılar arkasında adaylar ararlardı, dayatmalarla aday seçtirirlerdi. 2007’de yaşadığımız 367 icadını unuttunuz mu? Bu icadı önümüze koydular. Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz dediler. Çünkü mille egemenlik onların işine gelmedi. Bizde dedik ki vekiller seçemiyorsa asiller seçsin dedik. Millet kararını verdi Ağustos 2014’te Türkiye ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. Artık o günden sonra herşey değişti. Güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü başbakan elhamdülillah. Cumhurbaşkanımızla bizim aramızda hiçbir sorun olmaz. Ama bu sistem kardeşi kardeşe düşman eder. Onun için bu değişikliği yapmalıydık. 16 nisan değişikliğinin ilk uygulamasını 24 Haziran’da gerçekleştireceğiz. 24 uğurlu bir sayı, 24 altının ayarı, Erzincan’ın plakası, bir günün saati. İnşallah Türkiye’nin aydınlık yarınları için inşallah yeni dönemin adı olacak. İnşallah milletimiz yeni dönemde 16 yıllık kazanımla durmak yok yola devam diyecek. AK Parti iktidarı döneminde 16 yılda Türkiye 5.8 oranında üst üste büyüdü. Krizlere rağmen büyüdü. 1924’ten 2002’ye kadar ortalama büyüme 5.7, şimdi sorabilirler yani yüzde 0,1 büyüme yapmışsınız bunun için mi böbürleniyorsunuz diyebilirler. 1924’ten bu güne kadar eğer Türkiye AK Parti dönemi gibi 5.8 büyümüş olsaydı, bugün milli geliri 2.6 kat daha fazla olacaktı. Başka bir deyişle 2.3 trilyon dolara ulaşacak dünyanın 7’nci büyük ekonomisi olacaktı” diye konuştu.

(Ufuk Kıvık/İHA)