"1921 ve 1924 anayasaları hariç..."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “Rekabete yüreğin varsa o zaman çık, de ki: Ben 2019’da Cumhurbaşkanı adayıyım.” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bartın’da AK Parti 18. Siyaset Akademisi açılış programına katıldı. Kültür merkezinde düzenlenen açılış töreni öncesinde Bekir Bozdağ, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nusret Dirim, daire amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Siyaset Akademisi açılış töreninde konuşma yapan Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Konuşmasına Türkiye’de gericilerin, terör örgütlerinin desteklediği kişilerin milletin değerleri ve inançlarıyla kavga edenlerin iktidar olma döneminin tamamen kapandığını söyleyerek başlayan Bozdağ, "Yetkiyi Bartın’dan alıp Ankara’da başkalarıyla ortaklaşa o yetkiyi millete rağmen kullanmanın devride tamamen kapanmıştır. Bundan sonra çok net söylüyorum iktidara gelmenin, iktidar gitmenin tek yolu var o da Bartınlıların sandıkta ortaya koyacağı iradedir, halk idaresidir. Onun dışında bir değişim iradesi yoktur. Biz halkı güçlendirdik" dedi.

"CHP’LİLER KAFALARINI KUMA GÖMMÜŞLER"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin değişen sistemin farkında olmadığını söyleyen Bozdağ, "Hala parlamenter sistemde olduğumuz zannediyor. Sistem değişti Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin hükumet sisteminin adı artık parlamenter sistem değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Değişimi de aziz Türk milleti sandıkta onayladı. Hala bunlar sistemin değişmediğini zannediyorlar kafalarını kuma gömmüşler, bu iş böyle değil şöyledir, diyorlar. Ya sen kafanı kuma gömsen ne yazar gömmesen ne yazar. Atı alan Üsküdar’ı geçti geçti. Türkiye 2019 yılında 1919 yılı baz aldığımızda yeni bir yüzyılın eşiğindedir. 1919’da Atatürk’ün liderliğinde nasıl Türkiye Cumhuriyet, güçlü bir şekilde milletle beraber ihya edildi ve geleceğin kapıları aralandıysa 2019 yılından itibaren de yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir yüzyıl başlıyor. Yaklaşık 100 yıldır Türkiye’de uygulanan sistem değişiyor. Yerine yepyeni bir hükumet sistem geliyor. Umuyoruz ve diliyoruz ki 2019 seçimlerinden sonra Türkiye yeni bir anayasa yapmayı da başaran büyük bir tarihi adımı atmayı atabilir ben buna inanıyorum" diye konuştu.

"O ZAMAN ’BEN 2019’DA CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM’ DE YÜREĞİN VARSA"

Seçime dönük hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hep beraber hazırlıklar yapılıyor. CHP Genel Başkanı da yapıyor, bütün siyasi partiler hazırlık yapmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun bir tekerlemesi var, hemen hemen her yerde bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza çağrı yapıyor. ’Hadi gel bir televizyon programına çıkalım, tartışalım, millet karar versin gel kaçma’ diyor. Bunu kim diyor? Genel Başkan olduğu günden beri 1’i Cumhurbaşkanlığı 2 halk oylaması 3 tane milletvekilliği 1 tane belediye seçimi toplamda 7 tane seçimi Cumhurbaşkanımıza karşı kaybetmiş olan bir Genel Başkan söylüyor. Hani derler ya yenilen pehlivan güreşe doymazmış, adam güreşe doymamış ha bire gel, diyor. Olmadı bir daha sayın siyasetin rekabet yeri televizyonların ekranları değildir. Siyasetin meydanlarıdır. Bartın’ın Ankara’nın İstanbul’un meydanıdır. Siyasette rekabetin yeri sandıktır. Siyasette rekabetin hakemi de halktır halk. O zaman çık de ki ‘Ben 2019’da cumhurbaşkanı adayıyım. AK Parti MHP’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan’la rekabete varım” de yüreğin varsa. Halep orada ise arşın burada. Televizyon kutularına saklanmaya çalışma çık rekabet yeri sandıktır. Hakemi de halktır. Ne derdin varsa anlat, çıkabiliyor mu ortaya yok. Peki, CHP’nin adayı var mı? Sayın Kılıçdaroğlu bir aday açıklayabildi mi? Yok partilileri konuştu mu? Konuşmadı niye konuşmuyorlar biliyor musunuz? CHP’nin Genel Başkanı ve yetkilileri genel başkanlarını Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığına layık ehil görmüyorlar. O yüzden açıklamıyor. Kılıçdaroğlu’ndan daha ehil birini bulalım, diyorlar bulamıyorlar. Bizim genel başkanımız layık değil diyorlar. Bizim cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan gibi bir pehlivanın karşısına bir çapsız birini çıkartırsak diyorlar perişan oluruz diyorlar” şeklinde konuştu.

"İSTER BERABER YAPIN İSTER TEK YAPIN AMA BUNU ALENİ YAPI"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, seçim ittifakı konusuna da değinerek, "Şimdi 2019 seçimleri için AK Parti ve MHP seçimlere ittifakla gireceklerini açıkladılar ve bir milli mutabakat komisyonu kuruldu ve ittifakın yasal zemini hazırlandı. Bu hafta genel kurulda görüşülerek, yasalaşacak. Bu halkın önüne neyi getiriyor. Milletin gözünün önünde dürüst siyaset yapmak isteyenlere imkân sunacak. İster beraber yapın ister tek yapın. Ama bunu aleni yapın. Vatandaşın gözünün önünde yapın. Bu ittifak tartışmaları gündeme geldikten sonra, büyük tartışmalar yaşandı. Dediler ki, hani koalisyon olmayacaktı. Siz koalisyon yapıyorsunuz. Şimdi 16 Nisan seçimleri öncesinde koalisyonun ne kadar faziletli olduğunu anlatanlar şimdi, 2019 3 Kasım koalisyonun ne kadar kötü olduğunu söylemek için yeni bir düstur geliştirdiler. Seçim ittifakı seçime giderken, halkın önüne yasalara göre şeffaflıktır. Koalisyon ise seçimden sonra oluşan bir ortamdır. Koalisyon Parlamenter hükümet sisteminde vardır. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yoktur. Koalisyon iktidarı iktidarın parlamentodaki güvenoyuna bağlıdır. Güvenoyu gittiği zaman düşer. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güvenoyunu doğrudan sandıktan alır. Cumhurbaşkanını görevden alamaz. Parlamenter sisteminde hükümet gensoru ile görevden düşürebilir ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gensoru veremez. Cumhurbaşkanını düşüremez. Bu sistemde cumhurbaşkanını görevden düşürecek, tek şey Türk milletinin sandıkta verdiği oydur.” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a konuşmasının ardından partililer tarafından Türk bayrağı işlemeli tablo ile tel kırma tablo hediye ettiler.

(Sertaç Özdemir/İHA)