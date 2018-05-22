"18 yaşındakilerin halini anlayamazlar"

AK Parti’den milletvekili adayı olan 18 yaşındaki İbrahim Enes Duruay, "Bugün Türkiye’de 3 milyon 18 yaşında kardeşimiz var ve Meclis’te temsil edilmeye ihtiyaçları var. Bundan dolayı ilk olarak gençlerin Meclis’te temsillerini sağlamayı planlıyorum" dedi.

AK Parti Ankara 2. Bölge 10. sıradan milletvekili adayı olarak listede yerini alan 18 yaşındaki İbrahim Enes Duruay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilme yaşının 18’e düşürüleceğini açıklamasıyla aday olmaya karar verdiğini ancak ailesi dahil kimseyle bu kararını paylaşmadığını söyledi. Seçilme yaşı için 18 yaşının şu an bile tartışma konusu olduğunu ve böyle bir durumda insanların kendisine çok inanmayacağını düşündüğü için kimseyle bu kararını paylaşmadığını kaydeden Duruay, "Ama bugün öyle olmadı. Referandumda 18’e düşürülünce dedim ki; ‘Benim böyle böyle bir niyetim vardı. Sizin için de uygun mudur’ dedim ve sağolsun ailem de destekledi, olumlu bir tepki verdiler. Aday adaylığı sürecinde de destek verdiler ve adaylık sürecinde de destek vereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

PROJELERİNİ ANLATTI

Projeleri hakkında bilgi veren Duruay, "Bence ilk olarak gençler için önemli olan Meclis’te temsil edilebilecek olmaları. Ben değil de başka bir genç aday olmuş olsaydı ben de ilk olarak onu desteklerdim. Çünkü maalesef Meclis’in yaş ortalaması çok yüksek ve o yaş ortalamasındaki insanlar 18 yaşındakilerin halini anlayamaz. Bugün Türkiye’de 3 milyon 18 yaşında kardeşimiz var ve Meclis’te temsil edilmeye ihtiyaçları var. Bundan dolayı ilk olarak gençlerin Meclis’te temsillerini sağlamayı planlıyorum. Hem onların problemlerini dile getireceğim hem de bu problemlere çözüm önerileri üretmek için çalışacağım. Eğitim de ilk gündemimiz olacak" dedi.

"YAŞIMIZ KÜÇÜK DİYE ÖNYARGILARI OLMASIN"

Kendi yaşıtlarına da mesaj veren Duruay, "Hiç küçük düşünmesinler. Yaşımız küçük diye önyargıları olmasın. Sadece siyasette değil, sanatta, sporda, eğitimde, bilimde hangi alanlarda olursa olsun büyük düşünsünler, büyük hedefler koysunlar ve bunların hepsini de hayal etsinler. Çünkü hiçbir şey hayal etmeden başarılmaz. Ben bugün listedeysem hayal ettiğim içindir. Önlerine çıkan engellere de takılmasınlar, biz düşe kalka ilerleyeceğiz, mutlaka inişler çıkışlar olacaktır. İnişlere çıkışlara, küçük başarısızlıklara aldanmasınlar, yeniden tekrar tekrar deneyip başarıya ulaşmayı hedeflesinler" diye konuştu.

(İlker Turak/İHA)