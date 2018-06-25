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110 bin 30 imza topladı, 98 bin 25 oy aldı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 110 bin 30 imza toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in resmi olmayan seçim sonuçlarına göre aldığı oy, topladığı imzanın gerisinde kaldı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:16
110 bin 30 imza topladı, 98 bin 25 oy aldı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 110 bin 30 imza toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in resmi olmayan seçim sonuçlarına göre aldığı oy, topladığı imzanın gerisinde kaldı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza başvurusu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 110 bin 30 imza toplamıştı. Topladığı yeterli imza ile seçime giden Perinçek, aldığı oy ile çok şaşırttı. 110 bin 30 imza toplayan Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre 98 bin 25 oy aldı.

(İHA)

Son Güncelleme: 25.06.2018 11:32
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