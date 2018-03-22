Zuhal Olcay’a “Cumhurbaşkanına hakaret”ten hapis cezası

Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanatçı Zuhal Olcay’ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy’de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığı iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 46’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Zuhal Olcay katılmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanının avukatı, “Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zuhal Olcay’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Ardından cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan mahkeme, sanık Zuhal Olcay’ın daha önce de “kamu görevlisine hakaret” suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğu gerekçesiyle bu cezayı ertelemedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı’nı arayan bir kişinin, Olcay’ın, 5 Ağustos 2016’da, Kadıköy’de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.

İddianamede, Olcay’ın mekandaki görüntülerinin incelendiği ve Zuhal Olcay’ın, "Boş vermişim dünyayı" isimli şarkıyı müziğe uyumlu şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" şeklinde uyarladığı, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da eliyle işaret yaparak izleyici kitlesine gösterdiği kaydedilmişti.

Zuhal Olcay’ın, toplumca hakaret sayılabilecek bu hareketi tekrarladığının belirtildiği iddianamede, Olcay’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

(Gamze Erdemir /İHA)