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Zekai Tunca: “Nazan Öncel’e özür borcum var”

Zekai Tunca, CRI Türk FM’de Tülin Tonkuş’un programında merak edilen soruları yanıtlayarak yıllar sonra özel bir itirafta bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 10:49
Zekai Tunca: “Nazan Öncel’e özür borcum var”

Türk Sanat Müziği sanatçısı Zekai Tunca, 80-90’lı yıllarda hayranlarından sayısız mektup geldiğini ve bunları zamansızlıktan okuyamadığını anlatan Zekai Tunca, özellikle ünlü bir isme özür borcu olduğunu ifade etti.

Zekai Tunca, “Ankara’dan İstanbul’a taşınırken çok utanarak söylüyorum, hiç açmadığım koliler, tanıdığım saygın insanlardan imzalı kitaplar, mektuplar vardı. Hatta bunları kolilere doldurabilmenin telaşı içinde garajda merdivene ayağım takıldı, yere düştüm, kolum kırıldı. Bir sene kolumla uğraştım, sonra yürüyemez hale geldim. Belimde bir ağrı. Gittim doktora meğer o düşmede bir kemik kırılmış, sinirler tahrip olmuş. Ameliyat oldum, şimdi iyiyim. Yani şunu diyeceğim; birçok mektubu açamadım” dedi.

Nazan Öncel’in gönderdiği mektubu yıllar sonra okuyabildim”

Nazan Öncel’e bir özür borcu olduğunu söyleyen Zekai Tunca,  “Özellikle birinden özür dilemek istiyorum; Nazan Öncel… Nazan Öncel, bana o zaman mektup göndermiş. ‘Sayın Zekai Tunca babamın şiirleri var, size göndermek istiyoruz’ diyor mektupta. Ben onu kaç sene sonra açmışım. 2 sene önce açtım ve okudum.  Evimi taşırken okudum bu mektubu ve bu mektup da 1990’lı yıllarda ‘İmkânsız’ şarkım çıktığında gelmişti. Ne kadar utandım biliyor musunuz? Çok ayıp ettim. Ben cevap vermemiş oldum.  Nazan Öncel o dönem zaman zaman duyduğum bir isimdi. Yeni zamanlarıydı sanırım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zekai TuncaNazan öncel
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