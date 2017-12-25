Youtuber olarak tanınan Danla Bilic kim, kaç yaşında?

YouTuber olarak tanınan Danla Bilic, 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile birçok kitlenin sevgisini topladı. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam eden Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olarak biliniyor.

YouTube'da 1,4 milyon, Instagram'da ise 2,4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, yayınladığı bir video nedeniyle adliyelik oldu. Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Danla Bilic hakkında soruşturma açıldığı iddia ediliyor.