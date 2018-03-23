YouTube'da sürekli trend olan Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. YouTube’da yayınladığı videolarla kendisine kitle edinen Uğur, 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünü mezunu. Okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirmiş ardından Osman Sınav ile çalışmaya başladı. Okuldan sonra bir dönem Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav’ın asistanı olarak görev yaptı.

2012 yılında ise Çok Şükür adlı ilk albümünü yayınladı. Çeşitli single parçalar çıkardı. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın Leyla isimli parçasına çekilen video klibin yönetmenliğini yaptı. 2015 yılında Pişt, 2016 yılında ise Bizans Oyunları projelerinde rol aldı. Oğuzhan Uğur, şimdilerde Youtube kanalı BaBaLa TV ve Onedio üzerinden video programları sunuyor.