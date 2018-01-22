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Yasemin Şefkatli kimdir, nereli, kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in yeni sevgilisi Yasemin Şefkatli kim, kaç yaşında, nereli?

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
Yasemin Şefkatli kimdir, nereli, kaç yaşında?

1992 yılında dünyaya gelen Yasemin Şefkatli İstanbul doğumludur. Manken, model Yasemin Şefkatli en son magazin dünyasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile ismi anılmıştır. 1992 yılında dünyaya gelen Yasemin Şefkatli İstanbul doğumludur. Yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur.

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