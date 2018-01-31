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Yaşar İpek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Magazin gündemindeki isimlerden biri olan Yaşar İpek kimdir?

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:14
Yaşar İpek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yaşar İpek, 1980 yılında doğdu. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988'de Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol alan Yaşar İpek, rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı. Yaşar İpek piyano çalıyor ve kendi bestelerini yazıyor. Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

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