‘Yasak Elma’ dizisindeki taciz iddiasında karar

"Yasak Elma" dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un sette çalışan genç asistana cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada savcılık yetkisizlik kararı verdi. Dosya, Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yetkisizlik kararında, müşteki Ö.Ş.’nin (20) 31 Mayıs tarihinde İstanbul Avrupa yakasında bulunan Hadımköy’de dizi çekimi sırasında sette hazırlık yaptıkları sırada şüpheli Talat Bulut’un ’cinsel saldırı’ suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Savcılık, olay yeri olan Hadımköy’ün Arnavutköy ilçesine bağlı olduğu gerekçesiyle dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderdi.

(Gamze Erdemir/İHA)