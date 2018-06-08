Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 26°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95876
ALTIN
186.974
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0020
EURO
5.2679
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

‘Yasak Elma’ dizisindeki taciz iddiasında karar

"Yasak Elma" dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un sette çalışan genç asistana cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada savcılık yetkisizlik kararı verdi. Dosya, Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderildi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:24
‘Yasak Elma’ dizisindeki taciz iddiasında karar

"Yasak Elma" dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un sette çalışan genç asistana cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada savcılık yetkisizlik kararı verdi. Dosya, Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yetkisizlik kararında, müşteki Ö.Ş.’nin (20) 31 Mayıs tarihinde İstanbul Avrupa yakasında bulunan Hadımköy’de dizi çekimi sırasında sette hazırlık yaptıkları sırada şüpheli Talat Bulut’un ’cinsel saldırı’ suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Savcılık, olay yeri olan Hadımköy’ün Arnavutköy ilçesine bağlı olduğu gerekçesiyle dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderdi.

(Gamze Erdemir/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F.Bahçe kampanyasına bir destek de Merve Özbey’den
F.Bahçe kampanyasına bir destek de Merve Özbey’den
Konserinde F.Bahçe forması dağıtacak
Konserinde F.Bahçe forması dağıtacak
Niran Ünsal Ünyelileri coşturdu
Niran Ünsal Ünyelileri coşturdu
Ünlülerden dayakçı kocaya tepki
Ünlülerden dayakçı kocaya tepki
Orhan Ölmez şarkılarını Filistinlilere ithaf etti
Orhan Ölmez şarkılarını Filistinlilere ithaf etti
Adriana Lima’dan boks şov
Adriana Lima’dan boks şov
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim