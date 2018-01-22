Veysel Mutlu Vay Delikanlı Gönlüm ile YouTube'da trend oldu

Farklı sesi ve kendine has yorumu ile söylediği ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Veysel Mutlu, müzikseverlerin sosyal medyadaki isteği ve ısrarı üzerine ilk teklisini piyasaya çıkardı.

Türkiye’nin ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısıyla tanıdığı Veysel Mutlu, çıkışını da aynı şarkı ile yapıyor. Sözü ve müziği Ahmet Şafak’a, aranjesi Ceyhun Çelikten’e ait olan ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısı ile Veysel Mutlu, herkesi kendi dünyasına davet ediyor.

Bursa’da 10 yıldır pazarcılık yapan 21 yaşındaki Veysel Mutlu, tezgahın başında söylediği şarkılarla, bir anda Türkiye gündemine oturdu. Pazarda çekilen amatör bir video ile başlayan yolculuğu ilk single’ı ile taçlanıyor.

Poll Production etiketi ile dijital platformlarda yer alan ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde video klip çekildi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimlerde, Veysel Mutlu’nun mandalinacı kimliği seyirciye aktarıldı. Mahalle dekorunun oluşturulduğu klipte 50 kişilik bir cast yer aldı. Türkiye’nin sarı yelekle tanıdığı Veysel Mutlu, aynı kıyafetlerle kamera karşısına geçti ve videonun dokusu korundu.

Veysel Mutlu'nun 19 Ocak'ta yayınlanan Vay Delikanlı Gönlüm şarkısı Youtube'da 9 milyondan fazla izlendi. Trend videolar arasında ilk sırada yer alan klibin çok daha yüksek izlenme rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.