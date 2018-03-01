Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan’ın geçen hafta felç geçirdiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve Bizimkiler dizisindeki Kapıcı Cafer tiplemeleriyle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan’ın geçtiğimiz cumartesi günü felç geçirdiği öğrenildi. Usta oyuncunun Sultanbeyli’de özel bir hastaneye kaldırıldığı ve burada tedavisine devam edildiği bilgisi edinildi.

4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğan Ercan Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl boyunca kesintisiz yayınlanan Bizimkiler adlı dizide Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıkan Yazgan, kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide rol aldı.

(İHA)