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Ünlülerin yaşam koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun kim, kaç yaşında?

Ünlülerin yaşam koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun nereli, kimdir, kaç yaşında?

23 Ocak 2018 Salı 10:03
Ünlülerin yaşam koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun kim, kaç yaşında?

Şeyda Çoşkun, 1976 yılında Ankara‘da doğmuştur. Ankaralı mütevazı bir ailenin kızıdır. Şovmen Mehmet Ali Erbil‘in eski eşi Tuğba Coşkun‘un ablasıdır. Spor hayatına da, lisede hentbol oynayarak başladı. Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. Beden eğitimi öğretmenidir. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi‘nin beslenme seminerlerine katıldı. Beslenme üzerine master yaptı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil‘in 2001 yılında Kıbrıs’ta eşi Sedef ile yapılan düğününde bir şekilde Şeyda Çoşkun ve kardeşi Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil ile tanıştılar. Bu tanışmadan bir müddet sonra Şeyda Çoşkun ünlü şovmenin yardımıyla İstanbul’daki bir kolejde öğretmen olarak işe başladı. Daha sonra da 30 Nisan 2005 tarihinde Mehmet Ali Erbil kardeşi Tuğba Coşkun ile evlendi. 2011 yılında boşandılar.

Kardeşinin doğumu için Amerika‘ya gitti. Montignac Academy’de eğitim aldı. Tekrar İstanbul‘a döndü. Şeyda Çoşkun, ilk olarak kardeşi Tuğba Coşkun’un doğum kilolarını hızla verdirerek adını duyurdu.

Şeyda Çoşkun, Ergin Ataman, Hadise Açıkgöz, Petek Dinçöz, Gülşen, Derya Baykal, Büşra Pekin, Saba Tümer, Hacı Sabancı, Gülben Ergen, Derya Şensoy gibi ünlülerin yaşam koçluğunu yapmıştır. Ünlüleri zayıflatmakla ünlüdür.

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