Ünlülerden dayakçı kocaya tepki

Kağıthane’de sokak ortasında eşini döven adama ünlülerden de tepki geldi.

Şarkıcı Merve Özbey ve oyuncu Gonca Vuslateri olaya ilişkin tepkilerini Twitter’da dile getirdi. Olayın videosunu paylaşan Merve Özbey, saldırgan kocaya kafa atan vatandaş için ‘‘Hayatim boyunca hiç şiddetten yana bir kadın olmadım ama kafana sağlık kardeşim!’’ notunu düştü.

BİR TEPKİ DE GONCA VUSLATERİ’DEN

Gonca Vuslateri de ‘‘Kagithane’de karisini doven adam..Ellerin kirilsin! Ellerin kirilsin!..’’ paylaşımıyla kadına şiddete tepki gösterdi.

Kağıthane’de sokak ortasında karısını döverken çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen Mehmet T., çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılmıştı.

(İHA)