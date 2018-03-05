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Ünlü oyuncu Özbek filminde rol alacak

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova’nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak.

05 Mart 2018 Pazartesi 20:47
Ünlü oyuncu Özbek filminde rol alacak

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova’nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak.

Sinema ve dizi oyuncusu Murat Yıldırım, genç Özbek yönetmen Muhlisa Azizova’nın “Scorpion” adlı psikolojik gerilim filminde rol alacak. İki kardeşin hayat hikâyesini anlatan filmin çekimleri Özbekistan, Rusya ve Fas’ta yapılacak. Murat Yıldırım’ın oynayacağı sahneler ise Özbekistan’daki Buhara kentinde çekilecek. Oyuncuya Özbekistan’daki çekimlerde güzel eşi İmane Elbani eşlik edecek.

Taşkent Sanat ve Kültür Enstitüsü ikinci sınıf öğrencisi olan Muhlisa Azizova, çektiği tek kısa metraj filmi “Barış Sahili” ile Cannes Film Festivali’ne katılmayı başararak, umut vaat eden yönetmen unvanını almıştı.

(Dilmurod Cumabayev /İHA)
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