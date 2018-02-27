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Ünlü karikatüristin acı günü

Ünlü Karikatürist Salih Memecan’ın vefat eden annesi, Ordu’da toprağa verildi.

27 Şubat 2018 Salı 14:24
Ünlü karikatüristin acı günü

Ünlü Karikatürist Salih Memecan’ın vefat eden annesi, Ordu’da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden 89 yaşındaki Nurten Memecan için, Altınordu Atik İbrahim Paşa Camisi’nde, öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Karikatürist Salih Memecan, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Nurten Memecan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Kirazlimanı Mahallesi Asri Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Salih Memecan’ın yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile vatandaşlar katıldı.

(İHA)
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