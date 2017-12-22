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Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Ümit Kantarcılar kimdir?

22 Aralık 2017 Cuma 14:34
Ümit Kantarcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı.

Ümit Kantarcılar; Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı Yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Yakışıklı oyuncu şimdilerde Kanatsız Kuşlar dizisinde rol alıyor. 2014 yılında Gamze Topuz ile evlendi, çift 2016'da boşandı.

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