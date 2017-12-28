Telifmetre nedir, ne işe yarar?

Telifmetre, müzik endüstrisine hizmet veren bir web portalı olarak biliniyor. Bu portal üzerinden yapımcı, eser sahibi, söz yazarı, besteci, yorumcu, aranjör ve diğer hak sahipleri ihtiyaç duydukları analiz ve raporlara ulaşabiliyor, anlık yayınlanma verilerini görebiliyor. 9 ülkede 80'den fazla TV/Radyo kanalında 1.000.000'dan fazla eser takibi yapılıyor.

Telifmetre'nin web sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

"Radyo ve Televizyonda yayınlanan jenerik, jingle, dizi-film, haber bülteni, sponsorluk ya da reklamlarda yayınlanan eserlerinizin etiketlenerek sizlere raporlanmasını sağlamaktayız. Sunduğumuz çeşitli raporlarla sizlere farklı analizler yapma imkanı vermekteyiz. Telifmetre sistemi ile eser takibi, tamamen otomatize edilmiş bir işleyişe sahiptir. Eser bir seferliğine sisteme eklendikten sonra hangi mecrada yayınlanırsa orayı gün, saat, dakikaya kadar raporlar. Telifmetre.com adresinden dilediğiniz tarih aralığında dilediğiniz kanallarda raporlama çekebilirsiniz. Dilerseniz raporları düzenli şekilde sizlere e-posta, kısa mesaj, ya da sosyal ağlar (twitter, facebook vs.) üzerinden ulaştırabiliriz. Teknolojik gelişmelerin ışığında eser sahiplerinin, eserlerinin takibi ve kontrolünde hızlı ve verimli olması Telifmetre.com'un deneyimli ve uzman rapor analistlerin sunduğu grafik ekranlar ile daha kolay bir hale gelmektedir. ”

Hande Yener - Seren Serengil kavgası neden başladı?

Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı. Olaylar bundan sonra başladı.

Hande Yener skandal bir paylaşım ile Seren Serengil'e gönderme yaptı. Seren Serengil'de bu paylaşıma karşılık açıklamada bulundu.

Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.

Hande Yener'in Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşmasından sonra sosyal medya adeta karıştı. Skandal paylaşımdan sonra Instagram o fotoğrafı çıplaklık gerekçesiyle sildi, ardından Hande Yener, Seren Serengil'in bir fotoğrafını daha paylaştı.