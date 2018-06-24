İzmir’de oy kullanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, “Ben gönüllerin vekiliyim” dedi.

İbrahim Tatlıses, Narlıdere ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi 1116 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Tatlıses, ikinci katta bulunan sınıfta oyunu verdi, sandık görevlileri ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan Tatlıses, “en gönüllerin vekiliyim. Gönüllerdeki vekillik bana yetiyor. Seçim hayırlı uğurlu olsun. Allah kimseyi şaşırtmasın inşallah” diye konuştu.

(İHA)